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مردم آبادان و خرمشهر ، با تأکید بر هزینههای ملت ایران برای دستیابی به استقلال سیاسی، بر حفظ وحدت، بصیرت و تداوم ایستادگی در برابر فشارهای دشمن تأکید کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مردم شهرستان های آبادان و خرمشهر در یکصد و هفتاد و دومین شب از حضورهای شبانه خود در میدان و خیابان، با تأکید بر اهمیت استقلال سیاسی کشور، بر ادامه ایستادگی و مقاومت در برابر فشارها تأکید کردند.
حاضران در این تجمع با اشاره به تاریخچه مبارزات ملت ایران و هزینههایی که برای دستیابی به استقلال سیاسی و حفظ عزت ملی پرداخته شده است، اعلام کردند این مسیر با وجود فشارها و تهدیدها ادامه خواهد داشت.
شرکتکنندگان همچنین با تأکید بر اراده ملی، اقتدار کشور و تدابیر رهبر معظم انقلاب، بر حفظ وحدت و هوشیاری در برابر تلاشهای دشمن برای بازگشت سلطه و نفوذ استکبار در ایران تأکید کردند.
مردم آبادان و خرمشهر اعلام کردند با تکیه بر توان داخلی، وحدت و بصیرت، اجازه نخواهند داد استقلال و عزت ایران خدشهدار شود و ایستادگی آنان تا رسیدن به پیروزی نهایی ادامه خواهد داشت.