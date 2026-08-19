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عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: تغییر سیاستهای کنترل ارزی بانک مرکزی در تخصیص ارز بخش صنعت از محل ارز خود و دیگران در مقایسه با سال گذشته ۲۰ تا ۳۰ درصد تسهیل شده است.
آقای احسان قاضی زاده هاشمی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صداوسیما با اشاره به اینکه تا زمانی که تغییری در سیاست ارزی بانک مرکزی صورت نگیرد تخصیص ارز در بخش صنعت با مشکل مواجه خواهد بود، افزود: وقتی کشور با محدودیت ارزی روبهرو میشود به طور طبیعی اولویت تخصیص ارز به تامین کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی تعلق میگیرد و از سهمیه صنایع برای تامین مواد اولیه واحدهای صنعتی و واردات تجهیزات و ماشین آلات صنعتی برای نوسازی صنایع کاسته میشود.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی درباره لزوم تغییر سیاست ارزی بانک مرکزی در تخصیص ارز، گفت: سیاستی که بانک مرکزی باید در پیش بگیرد این است که باید در برخی از حوزهها کنترل تامین ارز به خصوص در بخش صنعت کنار گذاشته شود و ارز صادرات توسط واردکننده به کشور منتقل شود و درصدبندی و سهمیه بندی نشود.
به گفته قاضی زاده هاشمی وزارت صنعت، معدن و تجارت میبایست بداند نیاز تولید واحدهای صنعتی به چه میزان است، تخصیص ارز و ثبت سفارشها باید مطابق با نیاز بازار و میزان تولید انجام شود، زیرا که ثبت سفارش با موضوع سیاست ارزی دو مقوله مجزاست زمانی که این موضوعات به هم گره زده میشوند برای کنترل بیشتر، این امر به ضرر تولید است.
وی افزود: با ایستادگی بر سیاستهای ارزی جدید بانک مرکزی مبنی بر تامین ارز از منشا خود و دیگران، سیاستهای ارزی در مقایسه با سال گذشته قدری تسهیل شده است و از نگاه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، این تسهیل گری به میزان ۲۰ تا ۳۰ درصد اثرگذاری داشته است.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به تدام شرایط جنگی در کشور، ادامه داد: با توجه به محدودیتهای منابع ارزی کشور میبایست سیاستهای ارزی در قبال صنایع تغییر دهیم، زیرا با محدودیتهای بیشتری مواجه خواهیم شد البته بانک مرکزی به این اقناع رسیده است و از طریق مجلس شورای اسلامی، سیاست کنترلی روی بانک مرکزی اعمال میشود.