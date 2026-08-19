مدیر کل آموزش فنی و حرفه‌ای خوزستان گفت: پنجمین دوره رقابت‌های ملی مهارت زندانیان در مرحله استانی نیز با رقابت ۴۶ نفر به مدت یک هفته در ۸ حوزه مهارتی برگزار و نفرات برتر معرفی شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان خوزستان، شهرام ملایی هزاروندی اظهار داشت: پنجمین دوره رقابت‌های ملی مهارت زندانیان با هدف توسعه مهارت‌آموزی، شناسایی و ارتقای استعدادهای مهارتی زندانیان و خانواده‌های آنان و فراهم‌سازی زمینه اشتغال و بازگشت موفق آنان به جامعه برگزار شد.

وی افزود: شرکت‌کنندگان در مرحله استانی در رشته‌های خیاطی زنانه و مردانه، آشپزی، صنایع چرم، صنایع چوب، پیرایشگری مردانه، جوشکاری، برق ساختمان و تعمیر خودرو با یکدیگر به رقابت پرداختند.

ملایی هزاروندی تصریح کرد: مرحله شهرستانی پنجمین دوره مسابقات ملی مهارت زندانیان نیز با حضور ۱۹۷ نفر از زندانیان در رشته‌های مختلف مهارتی برگزار و برگزیدگان این مرحله به رقابت‌های استانی راه یافتند.

مدیر کل آموزش فنی و حرفه‌ای خوزستان ادامه داد: این دوره از مسابقات با مشارکت مراکز آموزش فنی‌وحرفه‌ای و در راستای توسعه آموزش‌های مهارتی و تقویت زمینه‌های اشتغال زندانیان و خانواده‌های آنان برگزار شد.

سومین دوره مسابقات مهارتی خانواده های زندانیان خوزستان نیز به صورت همزمان با حضور ۱۹۷ نفر در مرحله شهرستانی برگزار شد.

همچنین پیش از این فنی و حرفه ای خوزستان اعلام کرده بود که ثبت‌نام بیست‌وسومین دوره المپیاد ملی مهارت ایران تا ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۵ تمدید شده است.

بر اساس اطلاعات اعلام‌شده مرحله شهرستانی مسابقات از ۱۵ تا ۲۵ مهرماه ۱۴۰۵، مرحله استانی در هفتم آبان‌ماه ۱۴۰۵ و مرحله کشوری در بهمن‌ماه ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد.

علاقه‌مندان برای ثبت‌نام و کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند تا ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۵ به سامانه مسابقات به نشانی http://Skill.Irantvto.ir مراجعه کنند.