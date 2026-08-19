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ملوان ۲ بر ۱ تیم ذوبآهن را با شکست بدرفه کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ در هفته نخست لیگ برتر فوتبال، تیمهای فوتبال ملوان بندرانزلی و ذوبآهن اصفهان، در چارچوب دیدار هفته دوم لیگ برتر فوتبال ایران، امشب _چهارشنبه، ۲۸ مرداد_ از ساعت ۱۹:۳۰ در ورزشگاه سیروس قایقران مقابل یکدیگر صفآرایی کردند؛ این دیدار در پایان با پیروزی شاگردان زارع به پایان رسید.
این دیدار در نیمه نخست کمموقعیت پیگیری شد، اما در دقیقه ۳۴، بهنام تیموریان، جوان آیندهدار گاندوها، با پاس نوشیصوفیانی و با یک ضربه چیپ، گل زیبا و دقیقی را برای سبزپوشان اصفهانی به ثمر رساند.
در دقیقه ۷۲، رضا مرزبان موفق شد گل تساوی را برای تیم ملوان بندرانزلی به ثمر برساند. در ادامه، امیررضا افسرده با دو کارت زرد پیدرپی اخراج شد و ملوانیها ۱۰ نفره بازی را ادامه دادند.
در دقایق پایانی این دیدار، مرزبان با دبل، تیم خود را پیش انداخت تا سه امتیاز را در خانه حفظ کنند و شاگردان ویسی، پس از تساوی هفته گذشته، با شکست دادن انزلی، راهی اصفهان شوند.