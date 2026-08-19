پخش زنده
امروز: -
حریفان کشتی گیران مازندرانی در رقابتهای کشتی آزاد قهرمانی جوانان جهان مشخص شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، قرعه کشی اوزان دهگانه رقابتهای کشتی آزاد جوانان قهرمانی جهان، بعد از ظهر امروز چهارشنبه ۲۸ مرداد در شهر براتیسلاوا کشور اسلواکی برگزار شد.
حریفان کشتی گیران مازندرانی در این رقابتها مشخص شد. آرمان الهی، اهورا خاطری، سینا خلیلی و ابوالفضل رحمانی کشتی گیران مازندرانی هستند که برای کشورمان در این مسابقات به روی تشک میروند.
نتایج قرعه نمایندگان کشورمان در رقابتها کشتی آزاد جوانان جهان به میزبانی براتیسلاوا اسلواکی به شرح زیر است:
در وزن ۵۷ کیلوگرم که ۲۵ نفر حضور دارند، آرمان الهی از مازندران در دور نخست استراحت دارد و در دور دوم با برنده مبارزه کشتی گیرانی از قرقیزستان و بلغارستان مبارزه میکند.
در وزن ۶۱ کیلوگرم که ۲۴ شرکت کننده دارد، اهورا خاطری از مازندران در دور اول به مصاف سیدل از آمریکا میرود و در صورت گذر از این حریف، در دور بعد به مصاف کرت از اسلواکی میرود.
در وزن ۶۵ کیلوگرم که ۲۶ نماینده دارد، علی اصغر تات در دور اول با انوربکوف از ازبکستان مبارزه میکند.
در وزن ۷۰ کیلوگرم که ۲۶ کشتی گیر حضور دارند، سینا خلیلی از مازندران پس از استراحت در دور اول، در دور بعد با برنده کشتی گیران مجارستان و قرقیزستان روبهرو میشود.
در وزن ۷۴ کیلوگرم که ۲۲ نفر حضور دارند، محمدمهدی ممیوند در دور نخست استراحت دارد و در ادامه به مصاف برنده مسابقه وارگا از مجارستان و واگین از آلمان میرود.
در وزن ۷۹ کیلوگرم که ۲۲ نماینده دارد، سبحان اسمی پس از استراحت در دور اول، در دور بعد با برنده کشتی تاکاس از مجارستان و خانیف از روسیه سرشاخ میشود.
در وزن ۸۶ کیلوگرم که ۲۵ نفر شرکت کردهاند، ابوالفضل شمسی پور در دور نخست به مصاف تاراسوف از استونی میرود.
در وزن ۹۲ کیلوگرم که ۲۱ نفر حضور دارند، ابوالفضل رحمانی از مازندران پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم با برنده کونیشی از ژاپن و ارلان از چین مبارزه میکند.
در وزن ۹۷ کیلوگرم که ۲۱ نفر شرکت کردهاند، توحید نوری در دور نخست به مصاف لورینچ از رومانی میرود و در صورت پیروزی در این دیدار، در دور دوم به مصاف پتریاشویلی از گرجستان میرود.
در وزن ۱۲۵ کیلوگرم که ۱۹ کشتی گیر ثبت نام کردهاند، ابوالفضل محمدنژاددر دور اول استراحت دارد و در دور دوم به مصاف گابویف از روسیه میرود.
رقابتهای کشتی آزاد جوانان قهرمانی جهان از ۲۹ مردادماه لغایت ۱ شهریورماه به میزبانی براتیسلاوا، پایتخت اسلواکی برگزار میشود.