شایان رضازاده، دانش‌آموز شیرازی، تنها نشان طلای تیم ملی ایران را در المپیاد جهانی هوش مصنوعی بر گردن آویخت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، دانش‌آموز فارسی دارنده مدال طلای المپیاد جهانی هوش مصنوعی، با استقبال پرشور مردم وارد فرودگاه شیراز شد.

تیم ملی دانش‌آموزی جمهوری اسلامی ایران در سومین دوره المپیاد جهانی هوش مصنوعی در شهر آستانه قزاقستان با کسب یک نشان طلا، دو نقره و یک برنز، عنوان قهرمانی جهان را به دست آورد و شایان رضازاده، دانش‌آموز شیرازی، با کسب تنها نشان طلای تیم ملی ایران سهم مهمی در قهرمانی کشورمان در این رقابت‌ها داشت.