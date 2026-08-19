در همایش روز جهانی مساجد که در اراک برگزار شد، بر مطالبه‌گری و بهره‌گیری از ظرفیت رسانه‌ها تاکید شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ رئیس سازمان تبلیغات اسلامی در همایش روز جهانی مساجد با تأکید بر ضرورت افزایش اهتمام به مساجد گفت: مسجد محل تلاقی دین و زندگی مردم است و باید با تقویت حضور مردم، مطالبه‌گری و بهره‌گیری از ظرفیت رسانه‌ها، نقش این پایگاه دینی و اجتماعی بیش از گذشته احیا و تقویت شود.

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی گفت: با توجه به تحولات اخیر و تأکیدات صورت گرفته درباره مسجد، باید سطح انتظار و اهتمام نسبت به این پایگاه دینی و اجتماعی بیش از گذشته افزایش یابد.

حجت‌الاسلام محمد قمی در آستانه روز جهانی مسجد افزود: وظیفه ماست از تلاش‌ها و جدیت‌هایی که برای تقویت جایگاه مسجد صورت گرفته، قدردانی کنیم و در عین حال، خودمان نیز سطح توقع و اهتماممان را نسبت به مسجد افزایش دهیم.

او گفت: برای تقویت جایگاه مسجد، راهی جز حضور و همراهی مردم، مطالبه‌گری آنان از مسئولان و حمایت رسانه‌ها وجود ندارد و باید این مسیر را بر اساس همان الگویی که از سیره پیامبر اعظم (ص) آموخته‌ایم دنبال کنیم.

حجت‌الاسلام محمد قمی با بیان اینکه مسجد محل تلاقی دین و دنیاست، افزود: مسجد محل پیوند علم و محبت و محل تلاقی مسائل مردم با معارف الهی است و باید این ظرفیت‌ها بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.

حجت‌الاسلام قمی ابراز داشت: فعالیت‌های فرهنگی، اجتماعی، آموزشی، امدادی و خدمت‌رسانی به مردم در مساجد باید متناسب با شرایط امروز بازتعریف و با استفاده از ظرفیت فضای مجازی و رسانه‌های نوین تقویت شود.

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی افزود: آموزش‌های رسمی در مسجد نیز باید جدی گرفته شود و هرچه سطح انتظار و توقع از مسجد بالاتر برود، به طور طبیعی باید سطح اهتمام و جدیت ما نیز افزایش پیدا کند.

نماینده ولی‌فقیه در استان هم با تأکید بر جایگاه مساجد گفت: مسجد در فرهنگ اسلامی تنها محل اقامه نماز نیست، بلکه پایگاه اسلام، ایمان، معرفت، آموزش، هدایت و فعالیت‌های اجتماعی است.

آیت‌الله دری نجف‌آبادی افزود: مسجدالنبی در زمان پیامبر اکرم (ص) مرکز تعلیم و تربیت، ترویج معارف اسلامی و محل هدایت و اداره امور جامعه بود و امروز نیز باید همین نقش را در جامعه ایفا کند.

نماینده ولی‌فقیه در استان مرکزی با اشاره به ضرورت توجه به مساجد شهری و بین‌راهی گفت: مسئولان باید برای ساماندهی، تجهیز و حضور روحانیون در مساجد اهتمام بیشتری داشته باشند.

آیت‌الله دری نجف‌آبادی تأکید کرد: دولت، مسئولان، روحانیت و رسانه‌ها باید با توجه ویژه به مساجد، این پایگاه مهم فرهنگی و اجتماعی را تقویت کنند.

سردار مرتضی عمومهدی، فرمانده سپاه روح‌الله استان هم، با تأکید بر ضرورت احیای جایگاه مسجد گفت: فاصله گرفتن از مسجد و حذف آن از معادلات اصلی کشور، خسارت بار است و باید جبران شود.

او افزود: مسجد باید دوباره به محور فعالیت‌های اجتماعی، فرهنگی و حکمرانی مردم تبدیل شود و نقش مردم در اداره امور از مسیر مسجد تقویت شود.

سردار عمومهدی با تأکید بر نقش روحانیت در مسجد گفت: روحانی باید در اداره و هدایت مسجد نقش محوری داشته باشد و حضور او نباید صرفاً به اقامه نماز محدود شود.

آیت‌الله دری ابراز داشت: مساجد باید برای رسیدن به جایگاه مسجد تراز انقلاب اسلامی تقویت و احیا شوند.

در این همایش از ارکان موفق مساجد، خیران، ائمه جماعات شاخص و فرماندهان پایگاه بسیج و دبیران کانون‌های فرهنگی مساجد قدردانی شد.