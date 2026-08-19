پخش زنده
امروز: -
رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان از تعیین تکلیف ۳۰ پرونده اراضی واگذار شده در استان خبر داد و گفت: ۲۴ پرونده به دلیل پیشرفت ناکافی، مشمول فسخ واگذاری شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان گفت: در راستای بهرهبرداری بهینه از اراضی واگذار شده و جلوگیری از رها شدن طرحها، روند پایش پیشرفت فیزیکی طرحهای کشاورزی و غیرکشاورزی در استان با جدیت دنبال میشود.
جواد سلطانی کاظمی افزود: در آخرین بررسی کمیسیون هیات نظارت ماده ۳۳، ۳۰ پرونده بر اساس گزارشهای نظارتی و میزان پیشرفت عملیاتی طرحها مورد بررسی قرار گرفت.
وی ادامه داد: برای ۲۴ پرونده که پیشرفت لازم را نداشتند، رأی فسخ واگذاری صادر شد، پنج پرونده مشمول تمدید و یک پرونده نیز بر اساس وضعیت موجود، مشمول تأیید قیمت تقویمی و ارزیابی قرار گرفت.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان هدف از این بررسیها را صیانت از منابع ملی و اطمینان از اجرای تعهدات بهرهبرداران عنوان کرد و گفت: اراضی واگذار شده باید مطابق تعهدات پیشبینی شده به مرحله بهرهبرداری برسند.
سلطانی کاظمی همچنین از سرمایهگذاران دارای توان مالی و اجرایی خواست برای ایجاد طرحهای جدید و توسعه بخش کشاورزی استان اقدام کنند.وی تأکید کرد: نظارت بر اجرای تعهدات بهرهبرداران تا رسیدن طرحها به مرحله بهرهبرداری کامل ادامه خواهد داشت.