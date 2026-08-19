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سخنگوی وزارت صنعت معدن و تجارت گفت: مطابق آئین نامه نحوه واردات خودروهای کارکرده، کارگروه ویژهای میزان واردات خودروهای کارکرده را برای سال جاری ۲۵ هزار دستگاه تعیین کرده است.
آقای عزت الله زارعی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صداوسیما درباره آزاد شدن واردات خودروهای کارکرده از محل ارز سپرده خود یا دیگران، افزود: مطابق آئین نامه نحوه واردات خودروهای کارکرده، کارگروهی باید میزان نیاز به واردات خودروهای کارکرده را تعیین کنند تا بر این اساس، واردات خودروهای کارکرده انجام شود این نیاز در سال ۱۴۰۵ احصا شده است و تا واردات ۲۵ هزار دستگاه خودروی کارکرده توسط این کارگروه پیش بینی شده است.
سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه واردات خودروهای با سن بیش از سه سال کارکرد و کمتر از ۵ سال از محل سپرده خود یا دیگران امکان پذیر است، ادامه داد: اینکه گفته میشود واردات خودروهای کارکرده آزاد شده؛ از قبل آزاد بوده و هیچ ممنوعیتی برای ورود نداشته است به طوری که سال گذشته هزار دستگاه خودروی کارکرده ثبت سفارش شده است و امسال هم مطابق سازوکار کارگروه، امکان واردات خودرو با منشا ارز خود یا دیگران وجود دارد.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا هزار دستگاه خودروی کارکرده وارداتی که ثبت سفارش شده، وارد کشور نمیشود گفت: از سوی وزارت صمت ثبت سفارش انجام شده و منشا ارز سپرده خود و یا دیگران هم مشخص است امابر اساس آیین نامه باید دستگاههای مسئول دیگر هم تاییدیههای لازم را ارائه دهند که در آن بخش کار به کندی انجام میشود.
به گفته زارعی همه خودروهای کارکرده وارداتی میبایست استانداردهای لازم و همچنین شرایط احراز و اصالت را مطابق با آئین نامه نحوه واردات خودروهای کارکرده، رعایت کنند.
وی درباره شرایط واردات خودروهای کارکرده بر اساس حجم موتور، افزود: شرایط واردات خودروهای کارکرده بواسطه حجم موتور برای تمام خودروها اعم از صفر یا کارکرده یکی است در سال ۱۴۰۴ با توجه به بند ر قانون بودجه این اجازه را میداد موتورهای با حجم بالای ۲۵۰۰ سی سی هم وارد شود، اما در سال ۱۴۰۵ به دلیل محدودیت مندرج در آئین نامه واردات خودرو، حجم موتور خودروی کارکرده که قابلیت وارد شدن به کشور را داراست میبایست کمتر از ۲۵۰۰ سی سی باشد، اما پیگیر هستیم که تغییر در حجم موتورهای وارداتی خودروهای کارکرده را ایجاد کنیم.
سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه واردات خودروهای صفر در جریان است و ثبت سفارش آنها انجام میشود، گفت: ارز به آن دسته از واردکنندگانی که تعهد ندارند اختصاص پیدا میکند یعنی اگر واردکننده تعهدی دارد برای مثال سال گذشته ۱۰ میلیون دلار ارز دریافت کرده و ۵ میلیون دلار، خودرو وارد کرده است تا زمانی که ۵ میلیون دلار باقی مانده را وارد نکند، ارزی اختصاص پیدا نمیکند.
وی افزود: برای واردکنندگانی که تعهدی نداشته باشند برای ثبت سفارش واردات خودرو ارز به آنها تخصیص پیدا میکند البته ارز تخصیص یافته از محل ارز خود یا دیگران است.