به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، کردجزی گفت: از عصر فردا با تقویت جریانات مرطوب شمالی بر میزان بارندگی به ویژه در مناطق شرقی استان و مناطق کوهپایه‌ای افزوده می‌شود.

وی افزود: در این مدت احتمال آبگرفتگی معابر و بالا آمدن آب رودخانه‌ها وجود دارد و به هم استانی‌ها توصیه می‌شود از نزدیک شدن به رودخانه‌ها خودداری کنند.

کردجزی گفت: دمای هوا در روز‌های پنجشنبه نیز در این مدت حدود ۳ تا ۵ درجه کاهش خواهد یافت.

کارشناس هواشناسی گلستان گفت: با توجه به مواج بودن دریا در این ایام از شنا کردن پرهیز شود.