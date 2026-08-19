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کارشناس هواشناسی گلستان گفت: بر اساس الگوهای پیش یابی از امروز تا صبح شنبه آسمان استان نیمه ابری تا ابری و گاهی همراه با بارندگی خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، کردجزی گفت: از عصر فردا با تقویت جریانات مرطوب شمالی بر میزان بارندگی به ویژه در مناطق شرقی استان و مناطق کوهپایهای افزوده میشود.
وی افزود: در این مدت احتمال آبگرفتگی معابر و بالا آمدن آب رودخانهها وجود دارد و به هم استانیها توصیه میشود از نزدیک شدن به رودخانهها خودداری کنند.
کردجزی گفت: دمای هوا در روزهای پنجشنبه نیز در این مدت حدود ۳ تا ۵ درجه کاهش خواهد یافت.
کارشناس هواشناسی گلستان گفت: با توجه به مواج بودن دریا در این ایام از شنا کردن پرهیز شود.