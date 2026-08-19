رئیس اداره راه و شهرسازی شوشتر در استان خوزستان گفت: هزار متر مربع از اراضی ملی در این شهرستان با همت یگان حفاظت از اراضی اداره کل راه و شهرسازی به بیت المال بازگشت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان خوزستان، محمدرضا بهادری با اشاره به عملیات موفقیت‌آمیز رفع تصرف در شوشتر بیان کرد: این عملیات با درایت نیرو‌های یگان حفاظت اراضی انجام شد و اراضی مذکور که به صورت غیرقانونی تصرف شده بودند، به بیت‌المال بازگردانده شدند.

وی با اعلام اینکه مساحت این اراضی رفع تصرف شده یک هزار متر مربع است، افزود: ارزش این اراضی بیش از ۳۰۰ میلیارد ریال برآورد شده است که با هوشیاری و اقدامات به‌موقع یگان حفاظت، از دست سودجویان خارج شد‌

بهادری اظهار داشت: با تلاش و همت کارکنان یگان حفاظت اراضی اداره کل راه و شهرسازی خوزستان و پشتیبانی عوامل انتظامی در شهرستان، این رفع تصرف در سطح شهرستان شوشتر اجرا شد و اقدامات قانونی لازم به عمل آمد.

رئیس اداره راه و شهرسازی شوشتر تصریح کرد: عوامل یگان حفاظت اراضی این اداره با قاطعیت تمام، مقابل افراد سودجو و فرصت‌طلب ایستاده و دست متجاوزان به اموال عمومی و بیت‌المال را کوتاه می‌کنند.

وی ضمن تقدیر از همکاری مقام قضایی و همراهی مقامات انتظامی استان در مبارزه با زمین‌خواری و حفظ حقوق بیت‌المال، از شهروندان خواست تا مشاهدات خود را از موارد زمین‌خواری به شماره پیامکی ۳۰۰۰۴۱۷۳۵ اعلام کنند.