۴۷ درصد مزارع و باغ‌های کردستان به سامانه‌های نوین آبیاری مجهز شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، در اراضی پایاب سد قشلاق سنندج، توسعه سامانه‌های نوین آبیاری، مصرف آب را مدیریت و بهره‌وری تولید را افزایش داده است.

آبیاری تحت فشار در مزارع و آبیاری قطره‌ای در باغات، از برنامه‌های جهاد کشاورزی برای کاهش هدررفت آب و افزایش بهره‌وری است.

مدیر جهاد کشاورزی سنندج می‌گوید: کشاورزان برای اجرای این طرح‌ها از کمک‌های بلاعوض دولتی برخوردار می‌شوند.

با توسعه آبیاری نوین، آب کمتر، بهره‌وری بیشتر و تولید پایدارتر خواهد شد هدفی که در اراضی کشاورزی پایاب سد قشلاق دنبال می‌شود.