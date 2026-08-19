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۴۷ درصد مزارع و باغهای کردستان به سامانههای نوین آبیاری مجهز شدهاند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، در اراضی پایاب سد قشلاق سنندج، توسعه سامانههای نوین آبیاری، مصرف آب را مدیریت و بهرهوری تولید را افزایش داده است.
آبیاری تحت فشار در مزارع و آبیاری قطرهای در باغات، از برنامههای جهاد کشاورزی برای کاهش هدررفت آب و افزایش بهرهوری است.
مدیر جهاد کشاورزی سنندج میگوید: کشاورزان برای اجرای این طرحها از کمکهای بلاعوض دولتی برخوردار میشوند.
با توسعه آبیاری نوین، آب کمتر، بهرهوری بیشتر و تولید پایدارتر خواهد شد هدفی که در اراضی کشاورزی پایاب سد قشلاق دنبال میشود.