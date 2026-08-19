اجیر کردن اینفلوئنسرها توسط متا برای دفاع از حضور نوجوانان در اینستاگرام
گزارش جدید «پروژه شفافیت فناوری» (TTP) افشا کرد که شرکت متا (صاحب اینستاگرام و فیسبوک) برای جلوگیری از اجرای قوانین ممنوعیت حضور نوجوانان زیر ۱۶ سال در شبکههای اجتماعی، به جای اصلاح سیاستهای خود، به استخدام گسترده اینفلوئنسرها، روانشناسان و پزشکان روی آورده است تا با شکل دادن به افکار عمومی، از حضور کودکان در پلتفرمهایش دفاع کند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما،
به نقل از رویترز، در حالی که کشورهای مختلف از جمله استرالیا به سمت محدود کردن دسترسی نوجوانان به شبکههای اجتماعی حرکت میکنند، متا برای حفظ یکی از سودآورترین گروههای سنی کاربران خود، تاکتیکی را در پیش گرفته که «شکلدهی به گفتمان عمومی از طریق پیامرسانهای مزدبگیر» نامیده شده است.
شبکهای از «متخصصان اجارهای» در سراسر جهان
بر اساس بررسیهای TTP، متا در کشورهای مختلف از آسیا و خاورمیانه تا اروپا، به چهرههای تاثیرگذاری از جمله روانشناسان، پزشکان و اینفلوئنسرهای حوزه فرزندپروری پول پرداخت کرده است تا تصویری مثبت از ابزارهای ایمنی «حسابهای نوجوانان» ارائه دهند. این کارزار که از سال ۲۰۲۴ شتاب گرفته، منجر به تولید محتوایی شده که تاکنون نزدیک به ۳۰۰ میلیون بار در اینستاگرام دیده شده است.
تغییر بازی با استفاده از «قدرت الگوریتم»
نکته کلیدی و نگرانکننده در این گزارش، تفاوت این تبلیغات با کمپینهای عادی است. برخلاف سایر برندها، متا به طور مستقیم بر الگوریتمهای اینستاگرام تسلط دارد و میتواند تعیین کند که پستهای این «شریکان» با چه شدتی در صفحه کاربران نمایش داده شود؛ اقدامی که عملاً صدای منتقدان را خفه و روایت شرکت را به عنوان حقیقت واحد جا میزند.
واکنشها: اذعان به شکست برند یا نگرانی برای امنیت کودکان؟
کیتی پل، مدیر TTP، این رویه را نشانهای از بحران اعتماد به برند متا میداند و معتقد است شرکت با این کار اذعان کرده که دیگر نمیتواند بدون پرداخت پول، وجهه مثبت خود را نزد والدین و دولتها حفظ کند.
در مقابل، ادوارد پترسون، سخنگوی متا، مدعی است که ممنوعیتهای دولتی نوجوانان را به بخشهای «ناامنتر و بیقانونتر اینترنت» میراند و بنابراین، ابزارهای ایمنی متا جایگزین بهتری هستند.
فشار قانونی و چالش استرالیا
این استراتژی در حالی اجرا میشود که متا همزمان با دعاوی قضایی متعددی در آمریکا درباره آسیبهای روانی اینستاگرام بر کودکان دستوپنجه نرم میکند. در استرالیا نیز که نخستین قانون ممنوعیت زیر ۱۶ سال را تصویب کرده، کمیسر ایمنی آنلاین در حال بررسی این موضوع است که آیا متا واقعاً حسابهای زیر سن قانونی را حذف کرده است یا تنها در سطح تبلیغاتی ادای این کار را درآورده است.