به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، فرمانده انتظامی شهرستان نی‌ریز گفت: در راستای طرح برخورد با قاچاقچیان، ماموران پلیس مبارزه با موادمخدر استان هرمزگان از انتقال مقداری تریاک با خودروی سمند از مسیر شهرستان نی ریز باخبر شدند و ضمن گزارش بررسی موضوع را در دستور کار قرار دادند.

سرهنگ عظیم‌اله کرمی افزود: ماموران پلیس مبارزه با موادمخدر نی ریز هنگام کنترل جاده خودرو مورد نظر را شناسایی و برای بررسی آن را متوقف کردند.

فرمانده انتظامی نی‌ریز بیان کرد: با بررسی دقیق این خودرو، ۲۶ کیلوگرم موادمخدر از نوع تریاک که ماهرانه داخل صندلی جاساز شده بود کشف و در این خصوص یک قاچاقچی دستگیر شد.