به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ فرزاد توکلی گفت: برای اجرای طرح ملی فیبر نوری منازل و کسب و کار‌ها که از سال ۱۴۰۱ در شهر‌های گیلان آغاز شده، تاکنون بیش از ۷۶۳ کیلومتر فیبر نوری با ۴۳۴ کیلومتر حفاری و ۴۳۴ میلیارد تومان هزینه شبکه گذاری شده و عملیات اجرایی شهر‌های خمام، سنگر، لولمان، پره‌سر، رودبار، لوشان، رودسر، اسالم، آستانه اشرفیه، کومله، کیاشهر، منجیل، رستم‌آباد، حویق، شلمان، چوبر، لیسار، آستارا و تولم‌شهر به پایان رسیده است.

وی افزود: در حال حاضر حفاری و شبکه گذاری برای اجرای فیبر نوری در شهر‌های لاهیجان، بندرانزلی، رشت، رضوانشهر، سیاهکل، صومعه‌سرا، طاهرگوراب، پیربازار، تالش، لَتگرود، فومن و لوندویل ادامه دارد.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات گیلان با بیان اینکه فیبر نوری در برخی شهر‌های استان به بهره برداری رسیده است، گفت: شهر‌های رشت، آستانه اشرفیه، کومله، منجیل و رستم‌آباد مشترک فعال فیبر نوری دارند و واگذاری این خدمات به شهروندان به تدریج در حال انجام است.

فرزاد توکلی با اشاره به آخرین وضعیت اجرای فیبر نوری در مرکز گیلان، افزود: در شهر رشت برای اجرای ۴۶۰ کیلومتر فیبر نوری و بیش از ۹ کیلومتر حفاری تاکنون ۱۲۵ میلیارد تومان هزینه شده و تعداد مشترکان فعال این شهر به ۲ هزار و ۳۴۸ مشترک رسیده است.

وی با بیان اینکه طرح ملی فیبر نوری منازل و کسب و کار‌ها یکی از مهم‌ترین طرح‌های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است که به سرعت در استان پیش می‌رود، گفت: توسعه این زیرساخت پیشرفته ارتباطی علاوه بر افزایش کیفیت و پایداری خدمات اینترنتی، زمینه رشد اقتصاد دیجیتال، توسعه کسب و کار‌های نوین، ارائه خدمات هوشمند و ارتقای سطح دسترسی شهروندان و فعالان اقتصادی استان به خدمات پرسرعت ارتباطی را فراهم خواهد کرد.