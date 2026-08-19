امام جمعه خرمشهر از برگزاری ویژه‌برنامه‌های چهلمین روز وداع با رهبر شهید امت در مساجد، تجمعات و نماز جمعه این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ امام جمعه خرمشهر گفت: مردم این شهرستان خود را برای برگزاری برنامه‌های ویژه چهلمین روز وداع با رهبر شهید امت آماده کرده‌اند.

وی افزود: بخش عمده این برنامه‌ها در تجمعات مردمی و صحن شهدای مسجد جامع خرمشهر برگزار می‌شود و مردم با به اهتزاز درآوردن پرچم‌های سرخ، بر خون‌خواهی شهدای مقاومت و شهدای جنگ ۱۲ روزه تأکید خواهند کرد.

امام جمعه خرمشهر ادامه داد: در این مراسم، مردم با سر دادن شعارها و در دست داشتن نوشته‌هایی بر مطالبه خون‌خواهی و انتقام شهدای مقاومت از رژیم آمریکا تأکید می‌کنند.

وی با اشاره به برنامه‌های مساجد و نماز جمعه گفت: برنامه‌های گرامیداشت چهلمین روز وداع با رهبر شهید امت در مساجد نیز ادامه خواهد داشت و نمازهای جمعه این هفته با تلاوت قرآن کریم و برنامه‌های انس با قرآن همراه خواهد بود.

امام جمعه خرمشهر افزود: برگزاری این برنامه‌ها با هدف گرامیداشت یاد و راه شهدا و تداوم فرهنگ مقاومت انجام می‌شود.