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امام جمعه خرمشهر از برگزاری ویژهبرنامههای چهلمین روز وداع با رهبر شهید امت در مساجد، تجمعات و نماز جمعه این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ امام جمعه خرمشهر گفت: مردم این شهرستان خود را برای برگزاری برنامههای ویژه چهلمین روز وداع با رهبر شهید امت آماده کردهاند.
وی افزود: بخش عمده این برنامهها در تجمعات مردمی و صحن شهدای مسجد جامع خرمشهر برگزار میشود و مردم با به اهتزاز درآوردن پرچمهای سرخ، بر خونخواهی شهدای مقاومت و شهدای جنگ ۱۲ روزه تأکید خواهند کرد.
امام جمعه خرمشهر ادامه داد: در این مراسم، مردم با سر دادن شعارها و در دست داشتن نوشتههایی بر مطالبه خونخواهی و انتقام شهدای مقاومت از رژیم آمریکا تأکید میکنند.
وی با اشاره به برنامههای مساجد و نماز جمعه گفت: برنامههای گرامیداشت چهلمین روز وداع با رهبر شهید امت در مساجد نیز ادامه خواهد داشت و نمازهای جمعه این هفته با تلاوت قرآن کریم و برنامههای انس با قرآن همراه خواهد بود.
امام جمعه خرمشهر افزود: برگزاری این برنامهها با هدف گرامیداشت یاد و راه شهدا و تداوم فرهنگ مقاومت انجام میشود.