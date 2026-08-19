شهردار تهران گفت:به دنبال سوداگری در عرصه مسکن نیستیم و می‌خواهیم مسکن ارزان عرضه شود.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، نشست مشترک شهردار تهران با معاون شهرسازی و معماری و مدیرعامل سازمان نوسازی شهرداری تهران، ظهر امروز با موضوع بررسی وضع احداث مدارس، طرحهای زیرسطحی، حوزه مسکن و ۲۲ محله الگو، مترو و اتصال تهران به حوزه بلافصل برگزار شد.

علیرضا زاکانی در این نشست با تأکید بر ایجاد ظرفیت مسکن در بافت فرسوده پایتخت گفت: این اقدام با احداث شهرک الگو، اجاره‌داری حرفه‌ای و مسکن اجتماعی و همچنین ارتقای کیفیت سرانه‌ها و ایمنی نوسازی محقق خواهد شد.

وی با بیان اینکه به هیچ عنوان نباید در مورد حق و حقوق شهر کوتاه آمد، تصریح کرد: ۵۵ درصد شامل حق تفکیک و شوارع با شهرداری و ۴۵ درصد با سازنده‌هاست.

زاکانی با اشاره به پیش‌بینی ۲۲ محله الگو در محدوده شهر، یادآور شد: این محلات شامل سه دسته مختلف می‌شود.

مدیرعامل سازمان نوسازی شهرداری تهران نیز در این نشست با بیان اینکه طرح‌های کوچک‌مقیاس را دنبال می‌کنیم، گفت: این طرح‌ها در مقیاس کوچک‌تر و با محوریت شهرداری مناطق دنبال می‌شوند. طرح باغ آذری و مقدم نیز با ماست.

علی‌اصغر کمالی‌زاده، با اعلام اینکه مسئله اصلی برای ما وضع تأمین مصالح در کشور است، گفت: سازمان نوسازی به دنبال سود در طرحهای مسکن نیست و اگر بتواند مسکن را به قیمت تمام‌شده در اختیار شهروندان قرار دهد، به موفقیت رسیده است.

کمالی‌زاده در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه از میدان ولیعصر تا میدان هفت تیر طرح زیرسطحی پیش‌بینی شده است، افزود: با توجه به وجود راسته‌های مختلف،طرح زیرسطحی با محوریت عابرین پیاده در خیابان کریمخان زند در نظر گرفته شده است. طول این محور هزار و ۷۰۰ متر و عرض آن ۴۰ متر است.

وی ادامه داد: ما در این محدوده با مسائلی همچون تراکم حرکت، کمبود فضای عمومی، گسست پیاده و ظرفیت استفاده‌نشده ایستگاه‌های مترو روبه‌رو هستیم.

مدیرعامل سازمان نوسازی شهرداری تهران با اشاره به اهداف اجرای این طرح تصریح کرد: حفظ حرکت خودرو، ارتقای پیاده‌رو و نوار سبز این خیابان، همچنین ارتقای کیفیت شهری و تقویت فعالیت‌های فرهنگی-اجتماعی از جمله اهداف ما در این طرح به شمار می‌رود.

کمالی‌زاده به الگوگیری از سنگاپور، پاریس و اوساکا برای اجرای این طرح اشاره کرد و افزود: الگوی معماری ما در فضای زیرسطحی برگرفته از الگوی معماری ایستگاه مریم مقدس است که در صورت تایید نهایی اجرا می‌شود.

کمالی‌زاده در بخش دیگری از این جلسه درباره طرح سازمان نوسازی برای نوسازی مدارس پایتخت گفت: طرح‌های مناقصه برای تعدادی از این مدارس آماده شده و با تجهیز پیمانکاران در شهریور، اقدامات را با قدرت آغاز خواهیم کرد.

مدیرعامل سازمان نوسازی شهرداری تهران با اشاره به وضع طرحهای مسکن در قالب ۱۹ هزار و ۳۱۶ واحد، گفت: تعدادی از این طرحها در حال ساخت و تعدادی دیگر نیز در حال پیگیری برای انعقاد قرارداد یا رفع موانع اجرایی هستند.

در ادامه شهردار تهران تأکید کرد: باید جزئیات طرح های بزرگ، نحوه اجرای آنها، تضمین منافع شهر و تضمین اجرای طرحها مشخص شود. ما باید مسکن را به سمت ارزان‌سازی سوق دهیم. به دنبال سوداگری در عرصه مسکن نیستیم و می‌خواهیم مسکن ارزان عرضه شود.

وی افزود: قدرالسهم مناطق و سازمان نوسازی در اجرای محلات الگو و خروجی آن برای شهر باید مشخص باشد. از طرفی باید ببینیم این طرح‌ها تا چه اندازه خدمات اجتماعی و ایجاد اهرم برای سایر طرحهای شهری را مدیریت می‌کنند.

زاکانی با تأکید بر اینکه نحوه بازآفرینی در محلاتی که افراد در آن ساکن هستند، باید مشخص شود، گفت: باید پس از مشخص شدن وضع طرحها، مسئول طرح برای هر یک تعیین شود. مدل اجرا باید مورد توجه قرار گیرد تا پیش زمینه‌ای در این زمینه داشته باشیم.