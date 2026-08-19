در اجلاس روسای آموزش و پرورش استان در ساری اعلام شد: مازندران؛ آماده بازگشایی حضوری مدارس از اول مهر است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، در سی و نهمین اجلاس روسای آموزش و پرورش استان در ساری اعلام شد: مازندران؛ آماده بازگشایی حضوری مدارس از اول مهرماه است.

مشاور امور تشکل‌ها و امور فرهنگیان وزیر آموزش و پرورش در این اجلاس با تأکید بر ضرورت گسترش مشارکت دانش‌آموزان گفت: موفقیت حوزه پرورشی نباید فقط با تعداد برگزیدگان جشنواره‌ها و مسابقات سنجیده شود؛ بلکه باید زمینه حضور گسترده همه دانش‌آموزان در فعالیت‌های فرهنگی، علمی، ورزشی و تشکیلاتی فراهم شود.

علی رمضانی افزود: مدیران مدارس و رؤسای آموزش و پرورش مناطق باید بتوانند سهم واقعی دانش‌آموزان در برنامه‌های تربیتی را گزارش کنند؛ به‌گونه‌ای که هر دانش‌آموز دست‌کم در یک فعالیت یا مسئولیت مشخص نقش داشته باشد.

وی شعار «هر دانش‌آموز، یک نقش» را رویکرد اصلی این حوزه دانست و بر استفاده از ظرفیت تشکل‌های دانش‌آموزی، جشنواره‌ها و مسابقات تأکید کرد.

مشاور وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه نقش‌آفرینی دانش‌آموزان نباید به فضای مدرسه محدود بماند، خواستار گسترش فعالیت‌های آنان به سطح محله شد و گفت: تحقق این هدف نیازمند خلاقیت، نگاه مثبت و درک فرهنگی مدیران و مسئولان آموزش و پرورش است تا دانش‌آموزان به مشارکت‌کنندگان فعال در مدرسه و جامعه تبدیل شوند.

پرورش باید هم‌تراز آموزش در مدارس جدی گرفته شود

نماینده ولی‌فقیه در مازندران هم با تأکید بر ضرورت تقویت جایگاه امور تربیتی در مدارس گفت: آموزش و پرورش زمانی به اهداف خود دست می‌یابد که پرورش دانش‌آموزان در کنار آموزش علمی آنان مورد توجه قرار گیرد.

آیت‌الله محمدباقر محمدی لائینی با اشاره به تقدم تزکیه بر تعلیم در آیات قرآن، پرورش را زیربنای شکل‌گیری شخصیت و آینده نسل جوان دانست.

وی افزود: برنامه‌های پرورشی، مربیان و معاونان پرورشی باید از جایگاهی هم‌سطح با حوزه آموزشی برخوردار باشند و مدیران مدارس نیز نگاه خانواده‌ها و دانش‌آموزان را نسبت به اهمیت تربیت اصلاح کنند.

نماینده ولی‌فقیه در مازندران جداسازی آموزش از پرورش را آسیب‌زا خواند و گفت: رفتار، گفتار، نشست‌وبرخاست و حتی زبان بدن معلم، آثار اخلاقی و تربیتی عمیقی بر دانش‌آموزان برجای می‌گذارد.

آیت‌الله محمدی لائینی تأکید کرد: همه معلمان، صرف‌نظر از رشته و درس تخصصی خود، در برابر تربیت و تهذیب دانش‌آموزان مسئولند و نباید وظیفه پرورش فقط بر عهده مربیان پرورشی گذاشته شود.

به گفته وی، گاه یک تذکر دینی، اخلاقی و رفتاری از سوی معلم دروس آموزشی می‌تواند تأثیری ماندگارتر بر دانش‌آموز داشته باشد.

تأکید بر پیوند ناگسستنی توسعه استان با پیشرفت نظام آموزشی

استاندار مازندران هم در اظهاراتی، توسعه همه‌جانبه استان را در گرو تقویت نظام تعلیم و تربیت دانست.

مهدی یونسی با تأکید بر اینکه آینده استان در کلاس‌های درس رقم می‌خورد، تصریح کرد: هرگونه تلاش برای پیشرفت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، بدون سرمایه‌گذاری هدفمند در حوزه آموزش و پرورش، به نتایج مطلوب نخواهد رسید.

استاندار مازندران با تجلیل از نقش معلمان و مدیران آموزشی به عنوان پیشرانان تحول و مربیان نسل آینده، تحقق عدالت آموزشی و ارتقای کیفیت یادگیری را از اولویت‌های بنیادین دولت در استان برشمرد.

نماینده عالی دولت در استان بر لزوم فراهم آوردن امکانات آموزشی یکسان برای دانش‌آموزان در تمامی نقاط استان، به‌ویژه مناطق روستایی و کم‌برخوردار، همچنین بر ضرورت ایمن‌سازی، بهسازی فیزیکی مدارس و تجهیز آنها به ابزار‌های نوین آموزشی جهت ایجاد محیطی پویا و امیدآفرین برای دانش‌آموزان تأکید کرد.

یونسی با فراخوان از تمامی دستگاه‌های اجرایی، فرمانداران، خیرین و نهاد‌های مردمی برای همدلی در حل مسائل آموزش و پرورش، خواستار برنامه‌ریزی علمی و حضور میدانی مدیران جهت ارتقای شاخص‌های آموزشی استان شد.

مدیرکل آموزش و پرورش مازندران نیز بر ضرورت هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی، نهاد‌های فرهنگی و مجموعه تعلیم و تربیت تأکید کرد و گفت: بهره‌گیری از همه ظرفیت‌های موجود، زمینه ارتقای کیفیت آموزشی و تربیتی و هموار شدن مسیر پیشرفت دانش‌آموزان را فراهم می‌کند.

فریدون کلبادی‌نژاد با بیان اینکه مدیران آموزش و پرورش سکانداران نظام تعلیم و تربیت هستند، افزود: این اجلاس فرصتی ارزشمند برای توانمندسازی مدیران، تبادل تجربیات و ایجاد هماهنگی بیشتر در اجرای برنامه‌هاست.

وی کسب رتبه نخست مازندران در اجرای «پروژه مهر» را حاصل برنامه‌ریزی دقیق، تلاش همکاران و مشارکت همه‌جانبه مجموعه‌های استانی دانست.

مانا عبدی و گزارشی از این اجلاس: