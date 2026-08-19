به گزارش خبرگزاری صداو سیمای مهاباد؛ در پایان این مسابقات که با حضور ورزشکارانی از استان‌های مختلف کشور درسد شهرچای ارومیه برگزار شد، آذربایجان غربی، قهرمان بخش تیمی این رقابت‌ها را به دست آورد و تیم‌های تهران و مازندران به ترتیب دوم و سوم شدند.

در رده سنی جوانان، بهراد لگاری‌نژاد از تهران به مقام نخست رسید، محمدامین ابراهیمی از آذربایجان غربی دوم شد و صدرا تقی‌نسب از مازندران در جایگاه سوم قرار گرفت.

در رده سنی زیر۲۳ سال نیز، سردار خضری از آذربایجان‌غربی عنوان قهرمانی را کسب کرد، طا‌ها عظیمی از بوشهر به مقام دوم رسید و محمدجواد عباسی از تهران سوم شد.