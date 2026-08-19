به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از حساب کاربری شبکه تلویزیونی پرس تی وی در شبکه اجتماعی ایکس، سانائه تاکایچی نخست‌وزیر ژاپن، تحریم‌های آمریکا ضد توموکو آکانه، رئیس دیوان کیفری بین‌المللی (ICC)، را محکوم کرد و این اقدام را بسیار تأسف‌بار خواند.

نخست وزیر ژاپن گفت: در ارتباط با تحریم‌ها ضد توموکو آکانه رئیس دیوان کیفری بین المللی، وزارت امور خارجه ما اخیرا بیانیه‌ای صادر کرد و ما این وضع را بسیار تأسف بار توصیف کردیم. ما به پیگیری این مسئله از طریق ادامه ارتباطات با کشور‌های مرتبط با این مسئله از جمله آمریکا ادامه خواهیم داد.