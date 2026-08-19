ساماندهی واحدهای خرید و فروش ضایعات در غرب استان تهران؛ پلمپ ۱۸۰ واحد متخلف

فرمانده انتظامی غرب استان تهران از شناسایی بیش از ۶۵۰ واحد خرید و فروش ضایعات در شش شهرستان این منطقه خبر داد و در راستای مبارزه با سرقت و ساماندهی این مراکز، تاکنون ۱۸۰ واحد پلمپ شده و اخطارهای متعددی برای مراکز متخلف صادر شده است.