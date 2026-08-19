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فرمانده انتظامی غرب استان تهران از شناسایی بیش از ۶۵۰ واحد خرید و فروش ضایعات در شش شهرستان این منطقه خبر داد و در راستای مبارزه با سرقت و ساماندهی این مراکز، تاکنون ۱۸۰ واحد پلمپ شده و اخطارهای متعددی برای مراکز متخلف صادر شده است.
فرمانده انتظامی غرب استان تهران در مصاحبه با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، گفت : بیش از ۶۵۰ واحد ضایعاتی در شش شهرستان غرب استان تهران شناسایی شده است.
سرداد محمد رضا عليزاده با اشاره به اینکه ساماندهی این واحد ها در دستور کار است افزودد: تا کنون ۱۸۰ واحد ضایعاتی مهر و موم و برای بسیاری از انها اخطار پلمپ صادر شده است.
وی با بیان اينکه بسیاری از اموال مسروقه از این واحد ها کشف شده گفت : تا پایان سال ، روند ساماندهی این واحد ها ادامه خواهد داشت.