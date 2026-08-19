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رئیسکل سازمان توسعه تجارت ایران در بازدید از گروه صنعتی تراکتورسازی ایران، با ستایش از توانمندی این مجموعه در ساخت قطعات راهبردی تحت تحریم، بر ضرورت گذار این صنعت به سمت «صادراتمحوری» و استفاده از ظرفیت بازارهای منطقهای تأکید کرد.
به گزارش تحریریه بازاروتجارت خبرگزاری صداوسیما به نقل از روابط عمومی سازمان توسعه تجارت ایران، محمدعلی دهقاندهنوی در جریان بازدید از گروه صنعتی تراکتورسازی ایران، این مجموعه را نماد قدرت صنعتی کشور خواند و گفت: «اینکه قطعهای پیچیده که بهدلیل تحریمهای خارجی متوقف شده بود، تنها در ۹ ماه در داخل کشور طراحی و تولید شد، افتخاری برای صنعت ایران است.»
تغییر ریل برای بنگاههای بزرگ
دهقاندهنوی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور، اولویت وزارت صمت را حفظ جریان تولید و اشتغال دانست و تصریح کرد: «بنگاههای بزرگی مانند تراکتورسازی باید توسعه خود را بر محور صادرات و ارزآوری بنا کنند. مجموعههایی که ارز مورد نیاز خود را از محل صادرات تأمین کنند، مسیر توسعه بازتری خواهند داشت.» وی با تأکید بر کاهش وابستگی به صفهای تخصیص ارز، افزود: «امکان استفاده مستقیم و تسهیلشده از ارز صادراتی برای واردات ماشینآلات فراهم شده است و صادرکنندگان میتوانند از طریق مرکز مبادله ارز، مبادلات خود را با هزینه و فرآیند کمتر انجام دهند.»
فتح بازارهای همسایه؛ از افغانستان تا روسیه
رئیسکل سازمان توسعه تجارت ایران با بیان اینکه تراکتورسازی باید سایتهای تولید و مونتاژ خود را در بازارهای هدف فعال کند، گفت: «افغانستان، پاکستان، عراق، روسیه و قزاقستان مقاصد اصلی صادراتی هستند. بهویژه در بازار افغانستان، با توجه به استقرار رایزن بازرگانی و روابط مناسب دولتی، شرایط برای حضور فعال تراکتورسازی مهیاست.»
حمایت از تولید در برابر موانع
دهقاندهنوی همچنین از اصلاح تعرفههای وارداتی در کمیسیون ماده یک برای جلوگیری از قاچاق قطعات و حمایت از تولیدکننده داخلی خبر داد و افزود: «دفتر جدیدی در سازمان توسعه تجارت برای ارتباط ویژه با بنگاههای بزرگ ایجاد شده است تا موانع خارج از سازمان را برای جهش صادراتی این مجموعهها برطرف کنیم. تجربه نشان داده است حمایت از یک بنگاه صادراتمحور میتواند ظرفیت ارزآوری را بهسرعت از ۳۰۰ به ۵۰۰ میلیون دلار برساند.»