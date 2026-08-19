کنسول جدید پاکستان در مشهد با حضور در نمایندگی وزارت امور خارجه در خراسان رضوی، با رئیس این نمایندگی دیدار و درباره راهکار‌های توسعه همکاری‌های دوجانبه در حوزه‌های مختلف گفت‌و‌گو کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، ماجدخان لودهی، کنسول جدید جمهوری اسلامی پاکستان در مشهد، در راستای آغاز به‌کار در این شهر، با حضور در محل نمایندگی وزارت امور خارجه در خراسان رضوی، با ارباب خالص، رئیس نمایندگی وزارت امور خارجه در این استان، دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

ارباب خالص در این دیدار، ضمن خوشامدگویی به مقام جدید کنسولی جمهوری اسلامی پاکستان، نسبت به ارتقای سطح تعاملات دوجانبه ابراز امیدواری کرد و افزود: «با توجه به ظرفیت‌های بالقوه استان خراسان رضوی، تقویت همکاری‌های تجاری، بازرگانی و توسعه گردشگری مذهبی با محوریت این استان، اولویت‌های توسعه روابط دو کشور دوست و برادر است.

وی خاطرنشان کرد همکاری‌های دوجانبه بین دو کشور در حوزه‌های اقتصادی، فرهنگی، علمی و آموزشی می‌تواند بیش از پیش تعمیق یافته و به پیشرفت‌های چشمگیری دست یابد.

در ادامه این دیدار، ماجدخان لودهی، کنسول جدید پاکستان در مشهد، با قدردانی از پذیرایی و برگزاری این نشست، بر آمادگی کامل کشورش برای پیگیری و اجرایی‌سازی سریع پیشنهاد‌های مطرح‌شده در راستای منافع مشترک دو کشور تأکید کرد.

این مقام دیپلماتیک همچنین بر ضرورت تداوم همکاری‌های نزدیک و هماهنگی‌های مستمر با نمایندگی وزارت امور خارجه در خراسان رضوی، به منظور گسترش و تحکیم پیوند‌های دوجانبه میان جمهوری اسلامی ایران و پاکستان تأکید کرد.