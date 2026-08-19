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پنج نفر از عاملان نزاع دسته جمعی در شهرستان بوانات دستگیر شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ،فرمانده انتظامی شهرستان بوانات گفت: در پی اعلام به مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ مبنی بر نزاع و درگیری دسته جمعی در یکی از محلههای این شهرستان ماموران انتظامی به محل مورد نظر اعزام شدند.
سرهنگ پرویز ارجمند افزود: در بررسیهای اولیه مشخص شد تعدادی از اهالی محل به دلیل مسائل شخصی و با سلاحهای سرد با یکدیگر درگیر شده بودند که منجر به مصدومیت چند نفر از طرفین دعوا شد.
با حضور عوامل گشت و اقدامات پلیس، پنج نفر از عاملان نزاع شناسایی و دستگیر شدند.
فرمانده انتظامی شهرستان بوانات با بیان اینکه متهمان پس از تشکیل پرونده به دادسرا معرفی شدند ، گفت: پلیس با هدف ایجاد امنیت اجتماعی مردم، با تمام توان و به صورت شبانه روز تلاش میکند و شهروندان در صورت مشاهده هرگونه ناهنجاری مراتب را از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.
شهرستان بوانات در شمال شرق فارس و در فاصله ۲۴۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.