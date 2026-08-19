لزوم تولید محتوای تجمعات شبانه با محوریت خونخواهی رهبر شهید ایران
مدیرکل صدا وسیمای استان خوزستان در دیدار با مسئول جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی بر تولید محتوای تجمعات شبانه با تاکید بر خونخواهی رهبر شهید تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان خوزستان
، داریوش دبیقی در دیدار با مسئول جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی با اشاره به اینکه تجمعات شبانه خونخواهی رهبر شهید با برافراشتن پرچم یا لثارات حسین بر سر مساجد و همچنین حرکت از مساجد به سمت میادین محل تجمع در شهر اهواز و سایر شهرستان ها را هر شب به صورت زنده از صداوسیمای خوزستان پوشش داده می شود گفت: مستندها و برنامه هایی با این محتوا در دست تولید است که برای پخش آن برنامه ریزی شده است.
سلطانی ، مسئول جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی استان نیز در این دیدار شبکه خوزستان را مجموعه ای خلاق و برخوردار از ظرفیت های بزرگ در به تصویر کشیدن حضور مردم در خونخواهی رهبر شهید توصیف کرد و بیان داشت: صدا و سیما با ایجاد حرکت های فکری و فرهنگی می تواند این حضور پرشور شبانه را به نقطه عطفی برای تجدید میثاق با آرمان های انقلاب اسلامی تبدیل کند.