به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان خوزستان ، داریوش دبیقی در دیدار با مسئول جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی با اشاره به اینکه تجمعات شبانه خونخواهی رهبر شهید با برافراشتن پرچم یا لثارات حسین بر سر مساجد و همچنین حرکت از مساجد به سمت میادین محل تجمع در شهر اهواز و سایر شهرستان ها را هر شب به صورت زنده از صداوسیمای خوزستان پوشش داده می شود گفت: مستندها و برنامه هایی با این محتوا در دست تولید است که برای پخش آن برنامه ریزی شده است.

سلطانی ، مسئول جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی استان نیز در این دیدار شبکه خوزستان را مجموعه ای خلاق و برخوردار از ظرفیت های بزرگ در به تصویر کشیدن حضور مردم در خونخواهی رهبر شهید توصیف کرد و بیان داشت: صدا و سیما با ایجاد حرکت های فکری و فرهنگی می تواند این حضور پرشور شبانه را به نقطه عطفی برای تجدید میثاق با آرمان های انقلاب اسلامی تبدیل کند.