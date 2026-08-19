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مدیر جهاد کشاورزی آبادان بر ضرورت یکپارچهسازی اراضی و توسعه کشاورزی مکانیزه با هدف افزایش بهرهوری و سودآوری کشاورزان تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مدیر جهاد کشاورزی آبادان در گردهمایی تبادل تجربیات مددکاران ترویجی این شهرستان، بر اهمیت انتقال دانش و تجربیات عملی به جامعه کشاورزی تأکید کرد.
ناجی شعیبزاده با اشاره به برگزاری سلسله نشستهای سازمان جهاد کشاورزی برای مددکاران ترویجی شهرستانهای جنوبی خوزستان از جمله اهواز، خرمشهر، کارون، دشتآزادگان، حمیدیه و هویزه، گفت: هدف از برگزاری این نشستها تبادل تجربیات در زمینه الگوی کشت، افزایش بهرهوری، مدیریت منابع آب، ترویج گیاهان کمآببر، مدیریت مزرعه و بازار است.
وی افزود: دستاوردها و تجربیات مطرحشده در این نشستها باید به جامعه کشاورزان منتقل شود تا زمینه تولید محصولات سالمتر، باکیفیتتر و بازارپسندتر فراهم شود.
مدیر جهاد کشاورزی آبادان با اشاره به چالشهای پیش روی کشاورزان مناطق جنوبی، کمبود و افت کیفیت آب را از مهمترین مشکلات دانست و گفت: کاهش کیفیت و میزان آب در این مناطق، کاهش تولید را به دنبال داشته است.
شعیبزاده همچنین بالا بودن هزینههای تولید، کاهش عملکرد و انتظار کشاورزان برای دریافت قیمتهای بالاتر و نیز تکهتکه بودن اراضی کشاورزی را از دیگر مشکلات این بخش عنوان کرد.
وی بر ضرورت تجمیع و یکپارچهسازی زمینهای کشاورزی تأکید کرد و افزود: با یکپارچهسازی اراضی، زمینه استفاده از ماشینآلات و توسعه مکانیزاسیون فراهم میشود و کشاورزی از شکل سنتی به سمت کشاورزی صنعتی حرکت خواهد کرد.
مدیر جهاد کشاورزی آبادان گفت: توسعه کشاورزی صنعتی و یکپارچهسازی اراضی، علاوه بر افزایش عملکرد و میزان تولید، میتواند سودآوری کشاورزان را نیز به میزان قابل توجهی افزایش دهد.