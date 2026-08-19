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استاندار گلستان در جلسه شورای معادن استان گفت: بر اساس بررسیهای انجام شده از طریق محیط زیست و منابع طبیعی مانعی برای اکتشاف ید در گلستان وجود ندارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، طهماسبی گفت: ۱۵ سال است که کار اکتشاف ید در استان در حال انجام است و مانعی در این زمینه وجود ندارد.
استاندار گلستان در این جلسه همچنین بر کاهش خلاهای قانونی برای توسعه گلستان تاکید کرد.
استان گلستان به واسطه برخورداری از ذخایر ید، جایگاه ویژهای در بخش معدن کشور دارد؛ مادهای راهبردی که استخراج آن در شمال استان و عمدتاً در محدوده آققلا و نواحی نزدیک به مرز اینچهبرون انجام میشود و بخشی از آن پس از فرآوری به بازارهای داخلی و خارجی راه مییابد.