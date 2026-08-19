به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، طهماسبی گفت: ۱۵ سال است که کار اکتشاف ید در استان در حال انجام است و مانعی در این زمینه وجود ندارد.

استاندار گلستان در این جلسه همچنین بر کاهش خلا‌های قانونی برای توسعه گلستان تاکید کرد.

استان گلستان به واسطه برخورداری از ذخایر ید، جایگاه ویژه‌ای در بخش معدن کشور دارد؛ ماده‌ای راهبردی که استخراج آن در شمال استان و عمدتاً در محدوده آق‌قلا و نواحی نزدیک به مرز اینچه‌برون انجام می‌شود و بخشی از آن پس از فرآوری به بازار‌های داخلی و خارجی راه می‌یابد.