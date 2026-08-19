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رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان بهارستان در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما از تشکیل پرونده برای عاملان درگیری و استفاده از سلاح سرد در ورزشگاه قائم نسیمشهر خبر داد و بر برخورد قاطع قانونی با برهمزنندگان نظم محیطهای ورزشی تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محسن فیضالهی گفت: شامگاه ۲۶ مردادماه، چند نفر با حالت غیرعادی و با استفاده از سلاح سرد وارد ورزشگاه قائم شده و تعدادی از ورزشکاران حاضر در سالن را مورد ضرب و جرح قرار دادند.
وی افزود: مدیر سالن پس از مشاهده حادثه بلافاصله با پلیس ۱۱۰ تماس گرفت و مأموران انتظامی با حضور در محل و تعقیب ضاربان، اقدام به بازداشت ضاربان کردند و پرونده این افراد در کلانتری بوستان شهرستان بهارستان تشکیل شده و موضوع در حال طی مراحل انتظامی و قضایی است.
رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان بهارستان با تأکید بر ضرورت تأمین امنیت اماکن ورزشی گفت: شهرستان بهارستان با جمعیتی حدود ۸۰۰ هزار نفر، بیش از ۷۰ هزار ورزشکار سازمانیافته و غیرسازمانیافته دارد و حفظ امنیت این جامعه بزرگ ورزشی باید مورد توجه جدی قرار گیرد.
فیضالهی از دستگاههای امنیتی، انتظامی و قضایی خواست با عاملان این حادثه و افرادی که با ایجاد درگیری و استفاده از سلاح سرد نظم ورزشگاهها را برهم میزنند، برخورد قاطع و قانونی داشته باشند تا از تکرار چنین حوادثی جلوگیری شود.