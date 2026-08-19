همزمان با سالروز کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، مردم در چهلمین روز خاکسپاری رهبر مجاهد انقلاب، با تأکید بر خاطره دخالت‌های آمریکا و انگلیس در ایران، بر ادامه مسیر ایستادگی و استقلال تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، ۲۸ مرداد؛ روزی که نام آمریکا و انگلیس در یکی از مهم‌ترین تحولات تاریخ معاصر ایران ثبت شد.

هفت دهه از آن روز گذشته اما این واقعه، همچنان بخشی از حافظه تاریخی مردم ایران است.امروزدر چهلمین روز خاکسپاری رهبر مجاهد انقلاب، مردم بار دیگر بر استقلال و ایستادگی تأکید کردند.