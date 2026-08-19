به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، محمدعلی دهقان دهنوی در بازدید از گروه صنعتی تراکتورسازی ایران، این مجموعه را از افتخارات آذربایجان‌شرقی و ایران دانست و اظهار کرد: تراکتورسازی یک مجموعه قدرتمند صنعتی با نیروهای متخصص و مدیریت کارآمد است که اقدامات بزرگی در زمینه افزایش داخلی‌سازی قطعات، رشد تولید و توسعه صادرات انجام داده است.

وی با اشاره به مسائل و موانع مطرح‌شده در این بازدید افزود: در خصوص تعرفه‌ها، مذاکرات تجاری ایران با کشورهای مختلف در حال انجام است و هرجا بتوانیم تعرفه‌های واردات و صادرات تراکتور را به صورت متقابل با کشورها و اتحادیه‌هایی مانند اتحادیه اقتصادی اوراسیا کاهش دهیم، امکان حضور و رقابت تولیدکنندگان ایرانی و تراکتورسازی در بازارهای هدف افزایش خواهد یافت.

رئیس‌کل سازمان توسعه تجارت ایران، تخصیص ارز و ثبت سفارش را از دیگر مشکلات واحدهای تولیدی و صادراتی عنوان کرد و گفت: این مسائل تقریباً امروز مشکل اکثر واحدهای تولیدی ماست که نیاز ارزی دارند و تلاش می‌کنیم با توجه به شرایط و محدودیت‌های موجود، حداکثر تسهیلات را برای صادرکنندگانی مانند تراکتورسازی که جزو مدال‌آوران حوزه صادرات کشور هستند، فراهم کنیم.

دهنوی با اشاره به مشکلات ایجادشده در حوزه ترانزیت اظهار کرد: به دلیل محدود شدن امکان دسترسی از مسیرهای دریایی بخصوص جنوب کشور، باید مسیرهای دیگری را جایگزین کنیم.

وی افزود: در مجموعه وزارت راه و شهرسازی، به‌ویژه در حوزه راه‌آهن، اقدامات خوبی انجام شده و بنادر شمالی نیز فعال شده‌اند. در حوزه حمل‌ونقل زمینی نیز توسعه ظرفیت‌ها در حال انجام است، اما زیرساخت‌ها آمادگی پذیرش این حجم از انتقال کالا را نداشته‌اند و باید با ایجاد ظرفیت‌های جدید، زمینه فعال شدن مناسب لجستیک را فراهم کنیم.

معاون وزیر صمت با بیان اینکه افزایش ترافیک در مسیرهای انتقال کالا هزینه‌های صادرات را به‌شدت افزایش داده گفت: یک اقدام، فراهم کردن سریع‌تر زیرساخت‌ها و کاهش ترافیک است و اقدام دیگر، اعطای مشوق‌هایی برای کاهش هزینه‌هاست که پیشنهاد آن را به دولت ارائه کرده‌ایم.

وی ادامه داد: امیدواریم با تصویب این پیشنهاد، بتوان بخشی از هزینه‌های ایجادشده را جبران کرد تا روند صادرات کشور بتواند مانند گذشته ادامه پیدا کند.

دهقان‌دهنوی با تأکید بر جایگاه تراکتورسازی در حوزه صادرات خاطرنشان کرد: این مجموعه جزو مدال‌آوران حوزه صادرات است و در بالاترین سطح قرار دارد؛ به‌گونه‌ای که دیگر مدالی بالاتر از این سطح تعریف نشده است.

وی گفت: باید از تجربه تراکتورسازی استفاده کنیم و از این مجموعه بخواهیم پیشرو و پیشقراول صادرات در کشور باشد؛ چراکه حرکت یک مجموعه بزرگ مانند تراکتورسازی، صدها واحد کوچک‌تر، تأمین‌کننده و قطعه‌ساز را نیز به حرکت درمی‌آورد.

رئیس‌کل سازمان توسعه تجارت ایران تأکید کرد: از این پس به مدیرعامل تراکتورسازی و این مجموعه صرفاً به چشم یک صادرکننده نگاه نمی‌کنیم، بلکه تراکتورسازی باید بخشی از مدیریت صادرات کشور را بر عهده بگیرد و به ما کمک کند تا در حوزه صادرات به جهش دست پیدا کنیم.

تراکتورسازی ایران اکنون با ۹ شرکت اقماری در تبریز ۲ شرکت در خارج از آذربایجان شرقی و ۲ شرکت در بیرون از مرز‌های ایران، بزرگترین تولید کننده ماشین آلات کشاورزی و تراکتور از ۳۵ تا ۱۵۰ اسب بخار در کشور است که در حال حاضر ۹۹ درصد نیاز کشاورزان کشور به تراکتور را تامین می‌کند.