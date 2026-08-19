به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد؛ سرهنگ دوم جواد بابازاده افزود: از این میزان، ۱۱ هکتار به ارزش ده هزار میلیارد ریال در شهرستان مهاباد و یک هکتار به ارزش هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال در شهر سرو رفع تصرف شده است.

وی اضافه کرد: با اقدام به‌موقع دستگاه‌های نظارتی و یگان حفاظت از اراضی سازمان ملی زمین و مسکن و دادستان شهرستان اشنویه هم، عملیات تخریب کوه و برداشت غیرمجاز مصالح در محدوده پنج هکتاری اراضی ملی، متوقف شد.

فرمانده یگان حفاظت از اراضی اداره‌کل راه و شهرسازی آذربایجان غربی تأکید کرد: حفاظت از اراضی ملی، از اولویت‌های اصلی یگان حفاظت از اراضی ملی راه و شهرسازی است و با هرگونه تعرض به منابع ملی، برخورد قانونی خواهد شد.