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فرمانده یگان حفاظت از اراضی اداره کل راه و شهرسازی آذربایجان غربی گفت: در یک هفته گذشته، ۱۷ هکتار از زمینهای ملی در سه شهر استان رفع تصرف شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد؛ سرهنگ دوم جواد بابازاده افزود: از این میزان، ۱۱ هکتار به ارزش ده هزار میلیارد ریال در شهرستان مهاباد و یک هکتار به ارزش هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال در شهر سرو رفع تصرف شده است.
وی اضافه کرد: با اقدام بهموقع دستگاههای نظارتی و یگان حفاظت از اراضی سازمان ملی زمین و مسکن و دادستان شهرستان اشنویه هم، عملیات تخریب کوه و برداشت غیرمجاز مصالح در محدوده پنج هکتاری اراضی ملی، متوقف شد.
فرمانده یگان حفاظت از اراضی ادارهکل راه و شهرسازی آذربایجان غربی تأکید کرد: حفاظت از اراضی ملی، از اولویتهای اصلی یگان حفاظت از اراضی ملی راه و شهرسازی است و با هرگونه تعرض به منابع ملی، برخورد قانونی خواهد شد.