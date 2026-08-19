پخش زنده
امروز: -
شهرآورد فوتسال هرمزگان در هفته نخست لیگ برتر کشور فردا (۲۹ مرداد) ساعت ۱۹ در سالن اروند سورو بندرعباس برگزار می شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس ؛ فصل جدید لیگ برتر فوتسال کشور در حالی از فردا برای دو نماینده هرمزگان آغاز میشود که این دو تیم در هفته نخست رودروی یکدیگر قرار میگیرند.
تقابلی که در پنج دیدار گذشته ۲ برد سهم پالایش نفت بندرعباس، ۱ برد فولاد هرمزگان و ۲ تساوی بدست آمده است.
بیشتر بخوانید؛ یک سهمیه داوری از هرمزگان در لیگ برتر فوتسال کشور
مسابقات لیگ برتر فوتسال کشور با حضور ۱۴ تیم بصورت رفت و برگشت برگزار می شود.