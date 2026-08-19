ششمین تقابل فولاد هرمزگان و پالایش نفت بندرعباس در لیگ برتر فوتسال کشور

ششمین تقابل فولاد هرمزگان و پالایش نفت بندرعباس در لیگ برتر فوتسال کشور

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس ؛ فصل جدید لیگ برتر فوتسال کشور در حالی از فردا برای دو نماینده هرمزگان آغاز میشود که این دو تیم در هفته نخست رودروی یکدیگر قرار می‌گیرند.

تقابلی که در پنج دیدار گذشته ۲ برد سهم پالایش نفت بندرعباس، ۱ برد فولاد هرمزگان و ۲ تساوی بدست آمده است.

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مسابقات لیگ برتر فوتسال کشور با حضور ۱۴ تیم بصورت رفت و برگشت برگزار می شود.