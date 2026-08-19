پخش زنده
امروز: -
معاون استاندار و فرماندار ویژه تربتحیدریه گفت: آیین سنتی علمگردانی و مراسم «حسن و حسین» روستای هدف گردشگری رودمعجن با قدمت بیش از ۱۰۰ سال، به عنوان دهمین رویداد گردشگری مذهبی شهرستان در تقویم گردشگری کشور ثبت شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خراسان رضوی مجتبی شجاعی درباره آیین سنتی علمگردانی و مراسم «حسن و حسین» روستای رودمعجن گفت: یکی از مراسمات مذهبی ویژه روستاهای شهرستان تربتحیدریه در ایام محرم که با گذشت قدمت طولانی هنوز رنگ نباخته و هر سال با شور و حال خاصی با حضور عاشقان سیدالشهدا (ع) برگزار میشود، آیین سنتی علمگردانی و مراسم حسن و حسین روستای هدف گردشگری رودمعجن است که با پیگیری صورت گرفته، در تقویم رویدادهای گردشگری کشور ثبت شد.
وی ادامه داد: در این مراسم که بیش از ۱۰۰ سال قدمت دارد، مداح در مرکز دایرهای از عزاداران قرار گرفته و حضار با پاسخهای هماهنگ «حسن و حسین»، فضایی حماسی خلق میکنند.
معاون استاندار و فرماندار ویژه تربتحیدریه گفت: این مراسم که بیشتر در میدان مرکزی روستا از ابتدای دهه محرم تا روز عاشورا برگزار میشود، یکی از جلوههای کهن و در عین حال جذاب، زیبا و پویای سوگواری در روستای رودمعجن، همین آیین است که با توجه به قالب و محتوای آن، سراسر شور و شعور بوده و یک سوگواری کامل است.
وی افزود: برگزاری و ثبت این رویدادها باعث جذب گردشگران مذهبی در کنار گردشگری طبیعی و روستایی میشود که این فرصتها سبب معرفی بهتر ظرفیتها و پتانسیلهای روستایی میشود.