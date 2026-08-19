در فصل جدید مجموعه پویانمایی «کشتی‌گیران»، داستان از فضای یک باشگاه کوچک شهری به مسابقات استانی و اردو‌های ورزشی می‌رسد و شخصیت‌های تازه‌ای به قصه اضافه می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سعید جلالیه یکی از کارگردانان و تهیه کنندگان مجموعه پویانمایی «کشتی‌گیران»، با حضور در استودیو شبکه خبر، افزود: در فصل جدید، داستان از مسابقات داخلی در یک باشگاه کوچک شهری وارد رقابت‌های استانی می‌شود و بچه‌ها با تیم‌هایی از شهر‌های مختلف روبه‌رو خواهند شد. به گفته جلالیه، بزرگ‌تر شدن فضای داستان، امکان معرفی شخصیت‌های تازه و پرداختن به روابط اجتماعی میان کشتی‌گیران را نیز فراهم کرده است.

وی درباره بازخورد‌های فصل نخست مجموعه «کشتی‌گیران» گفت: در فصل اول، تمرکز اصلی بر معرفی بچه‌ها، خانواده‌هایشان و محیطی بود که در آن رشد کرده‌اند، اما در فصل دوم، شخصیت‌پردازی و اهداف و علایق شخصیت‌ها با جزئیات بیشتری دنبال می‌شود.

وی درباره بازخورد مخاطبان نسبت به فصل نخست گفت: مجموعه با دو گروه مخاطب عمومی و مخاطبان آشنا با کشتی روبه‌رو بوده و تلاش سازندگان این بوده است که هم جنبه ورزشی و فنی و هم ابعاد پزشکی ورزش به شکل صحیح در اثر بازتاب پیدا کند.

جلالیه افزود: یکی از اهداف مجموعه، ارتباط برقرار کردن با نوجوانانی بوده است که بخش قابل توجهی از اوقات خود را با بازی‌های رایانه‌ای سپری می‌کنند و تلاش شده از طریق پویانمایی، آنها با یک فضای واقعی ورزشی و اجتماعی آشنا شوند. بازخورد‌هایی که از مخاطبان و همچنین جامعه کشتی دریافت شده، مثبت بوده است.

وی با اشاره به اهمیت دقت فنی در نمایش فنون کشتی بیان کرد: در فصل دوم، به دلیل رسمی‌تر شدن مسابقات، حساسیت سازندگان نسبت به اجرای صحیح فنون بیشتر شده است. گروه تولید برای مواردی که نیاز به بررسی تخصصی داشته باشد، از کارشناسان، مربیان و متخصصان کشتی استفاده می‌کند و از منابع تصویری و تجربیات آنها برای اجرای درست فنون بهره می‌گیرد.

جلالیه همچنین از نقش پیشکسوتان و چهره‌های کشتی در شکل‌گیری محتوای مجموعه سخن گفت و افزود: در آغاز نگارش اثر، از راهنمایی‌های آقای طالقانی، از پیشکسوتان کشتی، در بخش روایت‌های پهلوانی، اخلاقیات و سبک زندگی مرتبط با کشتی استفاده شده است. همچنین پژمان درستکار، مربی تیم ملی کشتی آزاد، در این زمینه همکاری و کمک قابل توجهی داشته است.

وی درباره شخصیت‌های جدید فصل دوم گفت: با ورود داستان به مسابقات استانی و شکل‌گیری اردو‌های استانی، شخصیت‌های تازه‌ای به قصه اضافه می‌شوند. این شخصیت‌ها در اردو با یکدیگر زندگی می‌کنند و روابط میان آنها، رقابت، رفاقت، نوع تغذیه و سبک زندگی کشتی‌گیران نیز در داستان مورد توجه قرار می‌گیرد.

وی تأکید کرد: هدف این است که مخاطب کشتی‌گیر را فقط در چند دقیقه حضور روی تشک نبیند، بلکه با یک انسان روبه‌رو شود و واکنش او را در موقعیت‌هایی مانند شکست و پیروزی بشناسد. به گفته جلالیه، این بخش از شخصیت‌پردازی در فصل دوم با حساسیت بیشتری دنبال شده است.

جلالیه درباره شباهت احتمالی «کشتی‌گیران» با مجموعه مشهور «فوتبالیست‌ها» نیز گفت: موفقیت جهانی «فوتبالیست‌ها» تجربه‌ای قابل توجه بوده است، اما سازندگان «کشتی‌گیران» تلاش کرده‌اند اثری متناسب با جامعه و ورزش ملی ایران تولید کنند.

وی با اشاره به تفاوت‌های ساختاری کشتی با برخی ورزش‌های دیگر افزود: کشتی به دلیل ماهیت تن‌به‌تن و درگیری مستقیم شخصیت‌ها، پیچیدگی‌های خاص خود را برای تولید پویانمایی دارد و همین موضوع از نظر فنی و داستانی ظرفیت‌های متفاوتی ایجاد می‌کند.

کارگردان این مجموعه درباره انتخاب تکنیک دو بعدی برای تولید «کشتی‌گیران» افزود: دو بعدی یا سه بعدی بودن به خودی خود نشانه برتری تکنیکی نیست و انتخاب قالب باید متناسب با امکانات و نیاز‌های اثر انجام شود.

جلالیه ادامه داد: تولید سه بعدی به دلیل مسائل اقتصادی و فنی، نیازمند برخورداری از استاندارد‌های بالاست و در کشور همچنان با محدودیت‌هایی مواجه است. در مقابل، ایران تجربه طولانی‌تری در تولید پویانمایی دو بعدی دارد و این قالب از نظر دسترسی و اجرا شرایط مناسب‌تری فراهم می‌کند.

وی همچنین گفت که بازخورد مخاطبان نشان داده است نوجوانان بار دیگر ارتباط خوبی با پویانمایی دو بعدی برقرار کرده‌اند و این قالب در آثار تلویزیونی نیز همچنان ظرفیت بالایی دارد.

جلالیه درباره مسیر کلی مجموعه «کشتی‌گیران» گفت: از ابتدا برای شخصیت‌های اصلی، مسیری در زندگی اجتماعی و ورزشی در نظر گرفته شده است که آنها را از یک اجتماع کوچک در روستا به مراحل بالاتر ورزش قهرمانی می‌رساند.

وی افزود: با افزایش سن شخصیت‌ها، طراحی‌های جدیدی برای آنها انجام خواهد شد و داستان به تدریج به مسابقات جهانی و در نهایت المپیک خواهد رسید. این مسیر ممکن است در بیش از ۵۲ قسمت ادامه پیدا کند.

این کارگردان درباره امکان تبدیل مجموعه به یک اثر سینمایی نیز گفت: آثار ورزشی و رقابتی که ظرفیت ایجاد هیجان در میان مخاطبان جوان را دارند، می‌توانند بستر مناسبی برای تولید یک فیلم سینمایی باشند.

جلالیه با اشاره به مطرح شدن ایده تولید نسخه سینمایی «کشتی‌گیران» افزود: درباره ساخت یک اثر سینمایی از این مجموعه صحبت‌هایی انجام شده است، اما معمولاً بهتر است ابتدا مسیر مجموعه طی شود و اثر در میان مخاطبان جای خود را پیدا کند و پس از آن وارد مرحله تولید سینمایی شود.