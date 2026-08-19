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قرعه کشی اوزان دهگانه رقابتهای کشتی آزاد جوانان قهرمانی جهان، بعد از ظهر امروز در شهر براتیسلاوا کشور اسلواکی برگزار شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج قرعه نمایندگان کشورمان در رقابتها کشتی آزاد جوانان جهان به میزبانی براتیسلاوا اسلواکی به شرح زیر است:
در وزن ۵۷ کیلوگرم که ۲۵ نفر حضور دارند، آرمان الهی در دور نخست استراحت دارد و در دور دوم با برنده مبارزه کشتی گیرانی از قرقیزستان و بلغارستان مبارزه میکند.
در وزن ۶۱ کیلوگرم که ۲۴ شرکت کننده دارد، اهورا خاطری در دور اول به مصاف سیدل از آمریکا میرود و در صورت گذر از این حریف، در دور بعد به مصاف کرت از اسلواکی میرود.
در وزن ۶۵ کیلوگرم که ۲۶ نماینده دارد، علی اصغر تات در دور اول با انوربکوف از ازبکستان مبارزه میکند.
در وزن ۷۰ کیلوگرم که ۲۶ کشتی گیر حضور دارند، سینا خلیلی پس از استراحت در دور اول، در دور بعد با برنده کشتی گیران مجارستان و قرقیزستان روبهرو میشود.
در وزن ۷۴ کیلوگرم که ۲۲ نفر حضور دارند، محمدمهدی ممیوند در دور نخست استراحت دارد و در ادامه به مصاف برنده مسابقه وارگا از مجارستان و واگین از آلمان میرود.
در وزن ۷۹ کیلوگرم که ۲۲ نماینده دارد، سبحان اسمی پس از استراحت در دور اول، در دور بعد با برنده کشتی تاکاس از مجارستان و خانیف از روسیه سرشاخ میشود.
در وزن ۸۶ کیلوگرم که ۲۵ نفر شرکت کردهاند، ابوالفضل شمسی پور در دور نخست به مصاف تاراسوف از استونی میرود.
در وزن ۹۲ کیلوگرم که ۲۱ نفر حضور دارند، ابوالفضل رحمانی پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم با برنده کونیشی از ژاپن و ارلان از چین مبارزه میکند.
در وزن ۹۷ کیلوگرم که ۲۱ نفر شرکت کردهاند، توحید نوری در دور نخست به مصاف لورینچ از رومانی میرود و در صورت پیروزی در این دیدار، در دور دوم به مصاف پتریاشویلی از گرجستان میرود.
در وزن ۱۲۵ کیلوگرم که ۱۹ کشتی گیر ثبت نام کردهاند، ابوالفضل محمدنژاددر دور اول استراحت دارد و در دور دوم به مصاف گابویف از روسیه میرود.