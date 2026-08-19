به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از بغداد، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ایران امروز چهارشنبه در بغداد با علی فالح الزیدی نخست‌وزیر عراق دیدار کرد.

در این دیدار چشم‌انداز همکاری‌های مشترک و راه‌های تحکیم و گسترش روابط دوجانبه در زمینه‌های مختلف با هدف تأمین منافع مشترک دو کشور و دو ملت همسایه بررسی شد.

نخست‌وزیر عراق با تأکید بر عمق روابط عراق و ایران و پیوندهای تاریخی جغرافیایی و دینی میان دو کشور از مواضع حمایتی ایران در قبال عراق به‌ویژه حمایت جمهوری اسلامی ایران از این کشور در جریان جنگ با گروه تروریستی داعش قدردانی کرد.

قالیباف نیز با ابراز خرسندی از سفر به عراق از تلاش‌های دولت این کشور برای استقبال و خدمت‌رسانی به زائران ایرانی در ایام اربعین امام حسین علیه‌السلام قدردانی و بر عزم ایران برای توسعه روابط دوجانبه و گسترش زمینه‌های همکاری در راستای منافع مشترک ملت‌های ایران و عراق تأکید کرد.