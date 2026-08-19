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صدر اعظم آلمان درخواست بن گویر را برای کشتار روزانه در غزه به شدت محکوم کرد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از آناتولی، صدر اعظم آلمان درخواست وزیر تندروی امنیت داخلی رژیم اشغالگر قدس را برای کشتار روزانه در نوار غزه به شدت محکوم کرد.
براساس این گزارش، فردریش مرتس صدر اعظم آلمان درخواست ایتمار بن گویر وزیر امنیت داخلی اسرائیل برای کشتار روزانه در غزه رابه شدت محکوم کرد.
سخنگوی مرتس ضمن اعلام این مطلب گفت: درخواستهای «غیرانسانی» بن گویر «غیرقابل قبول» است، وزرای امور خارجه اتحادیه اروپا به زودی در نشستی در مورد تحریم سیاستمداران افراطی اسرائیلی بحث و گفتوگو خواهند کرد.
سباستین هیله، معاون سخنگوی دولت آلمان، در یک کنفرانس مطبوعاتی در برلین گفت: صدراعظم درخواستهای غیرانسانی وزیر بن گویر را که ناقض قوانین بینالمللی است، به شدت محکوم میکند. این درخواستها غیرقابل قبول هستند.
این مقام دولت آلمان گفت: سران کشورها و دولتهای اتحادیه اروپا در اجلاس ژوئن خود توافق کردند تا تحریمهایی علیه سیاستمداران افراطی که از نقض کرامت انسانی و قوانین بینالمللی حمایت میکنند، تدوین کنند.
وی افزود: وزرای امور خارجه اتحادیه اروپا در روزهای آینده در جلسه غیررسمی خود در گیمنیش به این موضوع خواهند پرداخت. کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، پیشنهادهایی را در این مورد ارائه خواهد کرد.
بن گویر اخیراً خواستار تشدید حملات هوایی به نوار غزه و کشتن ۳۰ تا ۴۰ فلسطینی توسط اسرائیل بطور روزانه شده است، ضمن اینکه درخواستها برای اسکان مجدد اسرائیلیها در این منطقه محصور فلسطینی به قیمت از بین رفتن جمعیت بومی را نیز از سر گرفته است.