به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، محمدجواد جلیلی با اشاره به اهمیت تأمین برق پایدار در زمان برگزاری آزمون اظهار کرد: با توجه به حساسیت آزمون سراسری و ضرورت فراهم بودن شرایط مناسب برای داوطلبان، وضعیت شبکه برق در محدوده حوزه‌های امتحانی به‌صورت ویژه بررسی و پایش شده و اقدامات لازم برای افزایش ضریب اطمینان شبکه صورت گرفته است.

وی افزود: گروه‌های عملیاتی و فنی شرکت در زمان برگزاری آزمون در آماده‌باش کامل قرار دارند و هماهنگی‌های لازم میان واحد‌های بهره‌برداری، دیسپاچینگ و گروه‌های عملیاتی برای رسیدگی سریع به حوادث احتمالی صورت گرفته است.

جلیلی ادامه داد: در صورت بروز هرگونه حادثه یا مشکل فنی در شبکه، نیرو‌های عملیاتی آمادگی دارند در کوتاه‌ترین زمان ممکن در محل حاضر شده و نسبت به رفع مشکل و برقراری شرایط پایدار اقدام کنند.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان یزد تأکید کرد: پایداری برق حوزه‌های امتحانی از اولویت‌های شرکت است و تمام ظرفیت‌های فنی و عملیاتی برای جلوگیری از هرگونه اختلال در روند برگزاری آزمون سراسری به‌کار گرفته خواهد شد.