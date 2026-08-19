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مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان یزد از آمادگی کامل این شرکت برای تأمین برق پایدار ۱۲ حوزه برگزاری آزمون سراسری در استان یزد خبر داد و گفت: تمامی تمهیدات لازم برای جلوگیری از هرگونه اختلال در برقرسانی این مراکز پیشبینی شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، محمدجواد جلیلی با اشاره به اهمیت تأمین برق پایدار در زمان برگزاری آزمون اظهار کرد: با توجه به حساسیت آزمون سراسری و ضرورت فراهم بودن شرایط مناسب برای داوطلبان، وضعیت شبکه برق در محدوده حوزههای امتحانی بهصورت ویژه بررسی و پایش شده و اقدامات لازم برای افزایش ضریب اطمینان شبکه صورت گرفته است.
وی افزود: گروههای عملیاتی و فنی شرکت در زمان برگزاری آزمون در آمادهباش کامل قرار دارند و هماهنگیهای لازم میان واحدهای بهرهبرداری، دیسپاچینگ و گروههای عملیاتی برای رسیدگی سریع به حوادث احتمالی صورت گرفته است.
جلیلی ادامه داد: در صورت بروز هرگونه حادثه یا مشکل فنی در شبکه، نیروهای عملیاتی آمادگی دارند در کوتاهترین زمان ممکن در محل حاضر شده و نسبت به رفع مشکل و برقراری شرایط پایدار اقدام کنند.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان یزد تأکید کرد: پایداری برق حوزههای امتحانی از اولویتهای شرکت است و تمام ظرفیتهای فنی و عملیاتی برای جلوگیری از هرگونه اختلال در روند برگزاری آزمون سراسری بهکار گرفته خواهد شد.