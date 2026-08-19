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همزمان با هفته دولت، فرودگاه استاندارد بالگرد اورژانس در بیمارستان حضرت فاطمه زهرا میاندوآب به بهرهبرداری میرسد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مهاباد، رئیس اورژانس پیشبیمارستانی و مدیریت حوادث آذربایجان غربی گفت: این طرح در زمینی به ابعاد ۹ در ۹ متر احداث شده و تمام استانداردهای ایمنی، برای فرود بالگردهای امدادی را داراست.
دکتر فرزین رضازاده افزود: ۵۰ میلیارد ریال اعتبار برای اجرای این طرح با مشارکت دانشکده علوم پزشکی میاندوآب و شهرداری این شهر هزینه شده است.
وی تصریح کرد: احداث این پد بالگرد، تحولی بنیادین در ارائه خدمات درمانی هوایی در جنوب استان ایجاد میکند و با بهرهبرداری از این طرح، امکان انتقال سریع بیماران بدحال و مصدومان تروما در کمترین زمان به مراکز تخصصی و فوقتخصصی فراهم میشود.