به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مهاباد، رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث آذربایجان غربی گفت: این طرح در زمینی به ابعاد ۹ در ۹ متر احداث شده و تمام استاندارد‌های ایمنی، برای فرود بالگرد‌های امدادی را داراست.

دکتر فرزین رضازاده افزود: ۵۰ میلیارد ریال اعتبار برای اجرای این طرح با مشارکت دانشکده علوم پزشکی میاندوآب و شهرداری این شهر هزینه شده است.

وی تصریح کرد: احداث این پد بالگرد، تحولی بنیادین در ارائه خدمات درمانی هوایی در جنوب استان ایجاد می‌کند و با بهره‌برداری از این طرح، امکان انتقال سریع بیماران بدحال و مصدومان تروما در کمترین زمان به مراکز تخصصی و فوق‌تخصصی فراهم می‌شود.