متخصصان شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران در فردیس موفق شدند یک واحد نیروگاهی ۳۵۰ مگاواتی در تبریز را پس از هفت ماه خروج از مدار، با تکیه بر توان داخلی تعمیر و به چرخه تولید برق بازگردانند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز ، این واحد نیروگاهی ساخت شرکت میتسوبیشی ژاپن است که حدود هفت ماه پیش بر اثر یک آسیب فنی جدی از مدار تولید خارج شده بود و تعمیر آن به یک پروژه تخصصی و پیچیده تبدیل شد.متخصصان شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران در فردیس، طی حدود شش ماه کار و تلاش تخصصی، عملیات عیب‌یابی، بازسازی و ساخت قطعات مورد نیاز این واحد را انجام دادند و زمینه بازگشت آن به مدار تولید را فراهم کردند.

در این طرح بخشی از قطعات مورد نیاز که به دلیل محدودیت‌های موجود امکان تأمین آنها از سازنده خارجی وجود نداشت، از صفر تا صد در داخل کشور طراحی و ساخته شد؛ اقدامی که به گفته مسئولان، برای نخستین بار در کشور انجام شده است.

ساخت و بازسازی این قطعات، علاوه بر کاهش وابستگی به سازندگان خارجی، موجب صرفه‌جویی ارزی حدود ۴۰ میلیون یورو برای کشور شده است؛ دستاوردی که اهمیت توانمندی داخلی در صنعت تعمیرات نیروگاهی را بیش از پیش نشان می‌دهد.

متخصصان شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران می‌گویند نبود همکاری سازنده خارجی و محدودیت‌های ناشی از تحریم، فرآیند تعمیر این واحد را دشوارتر کرده بود، اما دانش فنی و تجربه نیرو‌های ایرانی امکان بازسازی بخش‌های آسیب‌دیده و ساخت قطعات مورد نیاز را فراهم کرد.

بازگشت این واحد ۳۵۰ مگاواتی به مدار، علاوه بر جلوگیری از تداوم خروج این ظرفیت از شبکه برق، نمونه‌ای از نقش صنعت تعمیرات نیروگاهی در حفظ ظرفیت تولید و پایداری شبکه برق کشور به شمار می‌رود.

این تجربه همچنین نشان می‌دهد توسعه ساخت داخل در صنعت برق، تنها به معنای تولید تجهیزات جدید نیست؛ بلکه توان تعمیر، بازسازی و ساخت قطعات پیچیده نیروگاهی نیز بخشی مهم از خودکفایی و تاب‌آوری صنعت برق کشور است.