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مسابقات ورزش دانشآموزان منطقه یک آموزش و پرورش کشور با شرکت ۲۴۰ ورزشکار از پنج استان در قالب ۲۰ تیم در چهار رشته ورزشی به میزبانی اردبیل آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، مدیرکل آموزش و پرورش استان اردبیل روز چهارشنبه در افتتاحیه مسابقههای ورزشی دانشآموزان منطقه یک آموزش و پرورش کشور گفت: در سطح کشور، چهل و یکمین دوره مسابقههای ورزشی دانشآموزان پسر و سی و پنجمین دوره مسابقههای ورزشی دانشآموزان دختر در رشتههای فوتسال، هندبال، شنا، بدمینتون، دو و میدانی، والیبال، بسکتبال و تنیس روی میز در حال برگزاری است.
سیداردشیر رشیدی آلهاشم ادامه داد: استان اردبیل میزبان مسابقههای دانشآموزان منطقه یک وزارت آموزش و پرورش شامل استانهای اردبیل، گیلان، زنجان، آذربایجان غربی و شرقی است.
وی افزود: امیدواریم دانشآموزانی که این مسابقهها شرکت میکنند، در سالهای آینده در میدانهای ورزشی بین المللی برای کشور افتخار بیافرینند.
مدیرکل آموزش و پرورش استان اردبیل همچنین به شرایط ناشی از جنگ تحمیلی اشاره و بیان کرد: برگزاری این مسابقهها پیامی به دشمنان است، مبنی بر اینکه ایران سرزمینی بزرگ و صاحب تمدن میباشد و هرگز در مسیر پیشرفت و آبادانی متوقف نخواهد شد.
رشیدی آلهاشم گفت: سرانه فضاهای ورزش دانشآموزی استان ۰.۶۶ مترمربع است که با تکمیل طرحهای در دست اجرا تا پایان سال جاری به یک مترمربع خواهد رسید.
وی سند تحویل بنیادین آموزش و پرورش را میثاق ملی در نظام تعلیم و تربیت و نقشه راهی برای مجموعههای آموزشی و پرورشی اعلام کرد.
مدیرکل آموزش و پرورش استان اردبیل گفت: بر اساس سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و سایر سندهای بالادستی، تعلیم و تربیت محدود به یک جنبه نیست و تمام ساحتهای علمی، آموزشی، اخلاقی، سیاسی، اجتماعی، مهارتی و فناورانه را شامل میشود و یکی از مهمترین آنها ساحت زیستی و بدنی است.
رشیدی آلهاشم بیان کرد: اصلیترین مولفه و یکی از مهمترین نظام مسایل آموزش و پرورش، بحث سلامتی، نشاط، تحرک و پویایی دانشآموزان به عنوان ضرورتی بسیار مهم در زندگی امروزی است و وزارتخانه نیز برای پرورش و شکوفایی این جنبه، ماموریت گسترش فعالیت دانشآموزان در رشتههای ورزشی گوناگون را بر عهده دارد.
وی اضافه کرد: بر همین اساس در دولت چهاردهم با تاکید رییس جمهور، عدالت در همه جنبهها از سرانه فضاهای آموزشی تا ارتقای کیفیت آموزش و تربیت در دستور کار قرار گرفت و وزیر آموزش و پرورش و استاندار اردبیل نیز این موارد را در اولویت قرار دادند.
مدیرکل آموزش و پرورش استان اردبیل گفت: در این راستا سرانه فضاهای ورزشی دانشآموزی استان اردبیل در سایه توجه دولت چهاردهم به حوزه ورزش و توسعه زیرساختهای ورزشی در کنار مشارکت خیرین و اولیای دانشآموزان از ۰.۳۳ مترمربع به ۰.۶۶ مترمربع رسیده است و با تداوم این مشارکتها و تکمیل طرحهای در دست اجرا ارتقا خواهد یافت.