مدیر جهاد کشاورزی هندیجان گفت: ۲ واحد صنفی متخلف در این شهرستان در بازدید مشترک نظارتی از مراکز عرضه مرغ و گوشت مهر و موم شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان خوزستان، علی شکاری اظهار کرد: این اقدام در راستای تشدید نظارت بر بازار، بررسی زنجیره سرد و تامین امنیت غذایی شهروندان صورت گرفت.

وی افزود: بررسی میدانی مشترک با حضور دستگاه‌های مرتبط با هدف بررسی کیفیت، تاریخ انقضا و رعایت دقیق زنجیره سرد در واحدهای عرضه مرغ و گوشت انجام شد.

شکاری با اشاره به نتایج بازرسی بیان داشت: در نتیجه این نظارت‌ها ۲ واحد صنفی به دلیل بی‌توجهی به اخطارهای پیشین و رعایت نشدن استانداردهای بهداشتی در نگهداری و عرضه محصولات، با هماهنگی مراجع قضایی مهروموم شدند.

مدیر جهاد کشاورزی هندیجان تصریح کرد: تعدادی از واحدهای دیگر که متهم به گران‌فروشی، عدم درج قیمت و نقص در مستندات بهداشتی بودند، جهت رسیدگی به سازمان تعزیرات حکومتی معرفی شدند.

وی تاکید کرد: نظارت‌های مستمر و بازرسی‌های سرزده در روزهای آتی نیز با جدیت دنبال خواهد شد و با هرگونه تخلفی که سلامت مصرف‌کنندگان و امنیت غذایی شهروندان را به خطر اندازد، برخورد قاطع صورت می‌گیرد.

میزان مصرف روزانه مرغ در خوزستان حدود ۴۰۰ تن است که این محصول از طریق تولید درون‌استانی و واردات از استان‌های دیگر تامین می‌شود.

در خوزستان ۹۰۰ واحد تولید مرغ وجود دارد؛ با این وجود، میزان تولید این واحدها پاسخگوی نیاز مصرفی استان نیست.