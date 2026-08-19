­تیم ملی والیبال زنان ایران در دیداری دوستانه و تدارکاتی پیش از آغاز رقابت‌های قهرمانی آسیا برابر استرالیا به برتری رسید.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، طبق رایزنی‌های علیرضا طلوع کیان مدیرفنی تیم ملی والیبال بانوان کشورمان با کادرفنی تیم ملی استرالیا، هماهنگی‌های لازم برای برگزاری یک دیدار دوستانه و تدارکاتی فراهم شد و ملی پوشان کشورمان امروز مقابل این تیم صف آرایی کردند.

تیم ملی زنان کشورمان در چهار ست پیاپی این دیدار موفق به شکست حریف با امتیاز‌های ۲۵ بر ۲۱، ۲۵ بر ۱۸، ۲۶ بر ۲۴ و ۲۵ بر ۱۸ شدند.

شبنم علیخانی، سودابه باقرپور، مهسا کدخدا، الهه پورصالح، فاطمه خلیلی، ریحانه کریمی و نگار هاشمی ترکیب شروع کننده تیم ایران در این مسابقه دوستانه بودند.

کادر فنی در این دیدار دوستانه عملکرد والیبالیست‌های ملی‌پوش را در اجرای برنامه‌های تاکتیکی مختلف ارزیابی کردند.

از آن‌جا که تیم ملی زنان استرالیا حدود ۱۰ روز است در پکن اردوی تدارکاتی برگزار کرده است از نظر هماهنگی با وضعیت آب و هوایی و آرایش تیمی در شرایط مطلوبی است.

برگزاری بازی تدارکاتی با ملی‌پوشان استرالیایی شاگردان طلوع‌کیان را به خوبی در برنامه‌های اجرایی تحت فشار قرار داد و به نقاط ضعف و قوت خود در این دیدار پی بردند.

رقابت‌های والیبال قهرمانی زنان آسیا از جمعه ۳۰ مرداد به میزبانی چین آغاز می‌شود و ملی‌پوشان کشورمان در نخستین دیدار مقابل چین تایپه صف‌آرایی می‌کنند.