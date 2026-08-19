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امام جمعه آبادان از برگزاری آیینهای گرامیداشت چهلمین روز وداع با رهبر شهید امت در مساجد و برنامههای این هفته خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ امام جمعه آبادان گفت: همزمان با چهلمین روز وداع با رهبر شهید امت، برنامههای مختلفی در مساجد و هیئتهای این شهرستان برگزار میشود.
وی افزود: در تجمعات شبانه مردم آبادان، موضوع چهلمین روز وداع با رهبر شهید و مطالبه خونخواهی و مجازات عاملان این جنایت مورد توجه قرار گرفته است.
امام جمعه آبادان ادامه داد: روز جمعه نیز پیش از خطبههای نماز جمعه، محفل قرآنی با حضور مردم در مصلای آبادان برگزار خواهد شد و پرچمهای سرخ به نشانه خونخواهی رهبر شهید در فضای مصلا به اهتزاز درمیآید.
وی تأکید کرد: مطالبه قصاص و انتقام، با هدف جلوگیری از تکرار جنایتها و در چارچوب گفتمان مقاومت دنبال میشود.
امام جمعه آبادان همچنین از برگزاری برنامهای در هیئت رزمندگان اسلام خبر داد و گفت: این مراسم ساعت ۲۰ برگزار میشود و پس از پایان برنامه، شرکتکنندگان به تجمعات شبانه خواهند پیوست.
آیینهای گرامیداشت چهلمین روز وداع با رهبر شهید امت، در مساجد و هیئتهای آبادان با حضور مردم برگزار میشود.