سم کشنده «قرص برنج» هیچ پادزهری ندارد
مدیر سلامت محیط و کار معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی البرز، با تأکید بر خطرات جبرانناپذیر نگهداری و مصرف سم فسفید آلومینیوم موسوم به «قرص برنج»، بر آگاهیبخشی عمومی و جایگزینی روشهای سنتی و ایمن در منازل تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز البرز؛
مقصود جعفرینیا با اشاره به ماهیت بسیار سمی این ترکیب شیمیایی اظهار داشت: فسفید آلومینیوم در مجاورت رطوبت هوا یا مواد غذایی بلافاصله واکنش نشان داده و گاز فوقالعاده سمی و کشنده فسفین آزاد میکند. این گاز بویی تند و زننده شبیه به سیر تند یا ماهی گندیده دارد و حتی استنشاق تصادفی بخارات آن در فضاهای بسته و انباری منازل میتواند منجر به مسمومیت حاد تنفسی، نارسایی شدید قلبی، آسیب غیرقابلبرگشت کبد و کلیه و در نهایت مرگی سریع و دردناک شود.
وی با تأکید بر اینکه این سم مهلک فاقد هرگونه پادزهر اختصاصی پزشکی است، تصریح کرد: با توجه به اینکه مسمومیت با فسفید آلومینیوم با کمترین دوز و در عرض چند دقیقه میتواند جان افراد را بگیرد، کادر درمان تنها قادر به انجام اقدامات حمایتی هستند؛ از این رو تنها راه نجات، پیشگیری مطلق از ورود این سم به محیط زندگی است.
مدیر سلامت محیط و کار دانشگاه علوم پزشکی البرز با تشریح ممنوعیتهای قانونی افزود: بر اساس قوانین بهداشتی و قضایی، هرگونه خرید، فروش، نگهداری و عرضه قرص برنج در عطاریها و صنوف نامرتبط کاملاً ممنوع است و این فرآورده جزو اقلام قاچاق محسوب میشود. کارشناسان بهداشت محیط استان به صورت مستمر بر این واحدها نظارت داشته و با متخلفان برخورد قاطع قانونی صورت میگیرد.
وی با ارائه راهکارهای بیخطر برای نگهداری غلات و برنج در مصارف خانگی خاطرنشان کرد: شهروندان برای دفع آفت و جلوگیری از شپشک و حشرات در برنج و حبوبات، به هیچ عنوان نباید از ترکیبات شیمیایی و سموم خطرناک استفاده کنند. استفاده از روشهای سنتی، ارزان و کاملاً ایمن نظیر حبههای سیر خشک، نمک طعام، برگ بو و نگهداری برنج در ظروف دربسته در مکانهای خشک و خنک بهترین و مطمئنترین جایگزین است.
جعفرینیا از البرزنشینان خواست در صورت مشاهده هرگونه عرضه، نگهداری یا فروش قرص برنج در عطاریها یا فروشگاهها موضوع را بلافاصله از طریق سامانه تلفنی شبانهروزی ۱۹۰ (رسیدگی به شکایات وزارت بهداشت) اطلاع دهند تا بازرسان بهداشت محیط در کوتاهترین زمان اقدام قانونی لازم را به عمل آورند.