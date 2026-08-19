به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، سرهنگ محمد یاوری بیان داشت: در راستای اجرای طرح برخورد با موتورسیکلت سواران متخلف و با هدف ارتقای نظم و امنیت ترافیکی، در یک هفته گذشته ۵۶ دستگاه موتورسیکلت توسط مأموران پلیس بافق توقیف شد.سرهنگ یاوری افزود: این طرح با تمرکز بر برخورد با تخلفات حادثه ساز از جمله نداشتن کلاه ایمنی، ایجاد مزاحمت، حرکات نمایشی و مخاطره آمیز، نداشتن مدارک، سرعت غیرمجاز و غیره، به اجرا درآمد و مأموران پلیس بافق با حضور میدانی در نقاط مختلف نسبت به اعمال قانونی و توقیف وسایل نقلیه متخلف اقدام کردند.

وی، تصریح کرد: برخورد با موتورسیکلت سواران متخلف با جدیت ادامه دارد و هدف اصلی از اجرای این برنامه ها، حفظ جان شهروندان، پیشگیری از بروز حوادث و افزایش آرامش عمومی است.فرمانده انتظامی شهرستان بافق از راکبان موتورسیکلت خواست با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، استفاده از کلاه ایمنی و همراه داشتن مدارک لازم، در تامین امنیت و نظم اجتماعی با پلیس مشارکت داشته باشند.