فرمانده انتظامی سیاهکل از کشف بیش از ۱۳۰ هزار عدد قرص متادون از یک دستگاه تاکسی سمند در ایست و بازرسی این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ سرهنگ کمیل ابراهیمی گفت: ماموران مستقر در ایست و بازرسی حین کنترل خودرو‌های عبوری به یک دستگاه تاکسی سمند مشکوک شده و آن را متوقف کردند.

وی افزود: در بازرسی دقیق از خودرو، بیش از ۱۳۰ هزار عدد قرص متادون که به صورت ماهرانه جاسازی شده بود، کشف و ضبط شد.

فرمانده انتظامی سیاهکل گفت: در این رابطه متهم ۳۱ ساله دستگیر و پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شد.