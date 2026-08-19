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فرمانده انتظامی سیاهکل از کشف بیش از ۱۳۰ هزار عدد قرص متادون از یک دستگاه تاکسی سمند در ایست و بازرسی این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ سرهنگ کمیل ابراهیمی گفت: ماموران مستقر در ایست و بازرسی حین کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه تاکسی سمند مشکوک شده و آن را متوقف کردند.
وی افزود: در بازرسی دقیق از خودرو، بیش از ۱۳۰ هزار عدد قرص متادون که به صورت ماهرانه جاسازی شده بود، کشف و ضبط شد.
فرمانده انتظامی سیاهکل گفت: در این رابطه متهم ۳۱ ساله دستگیر و پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شد.