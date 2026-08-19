رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان کرج از رفع تصرف ۸۰۰ مترمربع از اراضی ملی با اجرای حکم قضایی در روستای سرودار این شهرستان خبر داد و گفت: با حضور نیرو‌های یگان حفاظت این اداره و عوامل انتظامی ساخت و سازهای غیرمجاز تخریب و عرصه تصرف‌شده به بیت‌المال بازگردانده شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز ، بابازاده با اشاره به اینکه این عملیات در چارچوب اجرای احکام قضایی صادره و نظارت مستمر بر عرصه‌های ملی و با هدف مقابله با هرگونه دست‌اندازی به انفال انجام شده است، اظهار کرد: یگان حفاظت، پس از شناسایی و مستندسازی تخلف نسبت به قلع و قمع و اعاده عرصه به وضع سابق و جلوگیری از ادامه تصرف اقدام کرد.

وی گفت: اراضی ملی متعلق به بیت‌المال و نسل‌های آینده است و دستگاه‌های اجرایی و یگان حفاظت با جدیت کامل، از حقوق عمومی و عرصه‌های طبیعی دفاع خواهند کرد. گشت‌زنی، پایش و کنترل مستمر عرصه‌های منابع طبیعی به‌صورت دوره‌ای و هدفمند در دستور کار یگان حفاظت قرار دارد و با هرگونه تصرف، تغییر کاربری یا تخریب اراضی ملی در چارچوب قانون برخورد قاطع خواهد شد.