به گزارش خبرگزاری صداوسیما، بر اساس اطلاعیه وزارت علوم، دوره‌های کوتاه‌مدت آموزش عالی که توسط موسسات آموزش عالی آزاد و مراکز آموزش آزاد دانشگاه‌های دولتی و غیردولتی برگزار می‌شود جایگاه ویژه‌ای بین متخصصان و کارفرمایان پیدا کرده است؛ این دوره‌ها صرفا تخصصی است و مدرک دانشگاهی مقطع‌دار محسوب نمی‌شود.

استفاده از عباراتی مانند MBA و DBA در عنوان برخی از دوره‌ها، شائبه مدرک کارشناسی ارشد و دکتری حرفه‌ای دارد؛ بر این اساس در تاریخ ۱۴۰۴/۱۱/۱۱ بخشنامه‌ای به تمامی مراکز مجری دارای مجوز از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مبنی بر ممنوعیت استفاده از عناوین لاتین از جمله MBA و DBA اعلام شد.