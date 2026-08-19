به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، با پایان دیدار‌های مرحله گروهی رقابت‌های پسران کمتر از ۱۸ سال جام آسیا، تیم هند به عنوان حریف تیم ایران در مرحله حذفی صعود به یک چهارم نهایی مشخص شد. بر این اساس، تیم هند با کسب پیروزی مقابل قزاقستان و قرار گرفتن در رده سوم گروه D حریف پسران ایران در این مرحله خواهد بود.

پسران ایران با کسب دو پیروزی و یک شکست به عنوان تیم دوم گروه C به این مرحله رسیده بودند.

دیدار تیم‌های ایران و هند ساعت ۱۷:۳۰ روز پنجشنبه ۲۹ مرداد برگزار خواهد شد و پیروز این دیدار در مرحله یک چهارم پایانی به مصاف استرالیا خواهد رفت.